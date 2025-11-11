Luis de la Fuente tiene decidido dejarlo fuera de la Roja a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Luis de la Fuente no es un entrenador que haga muchos cambios en sus listas de convocados y lo está dejando claro en los últimos parones de selecciones. El seleccionador ya tiene a un grupo predefinido y solo incorpora a nuevos jugadores en caso de lesiones, por lo que los que ya no fueron elegidos en un primer momento, tienen muy complicado poder jugar en la Roja.

Y ahí, entra un jugador del Real Madrid que, a pesar de que está siendo de los mejores del conjunto blanco en estos primeros meses de temporada, De la Fuente tiene decidido dejarlo fuera de la selección. Se trata de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo que fichó el club madrileño el pasado verano y que se ha convertido en un indiscutible en la banda para Xabi Alonso desde principios de curso.

Álvaro Carreras seguirá sin ser convocado por Luis de la Fuente en la Roja

Sin embargo, y a pesar de su buen nivel, De la Fuente ha seguido sin convocarlo en los tres parones de selecciones que ha habido esta campaña. En su lugar, el seleccionador ha decidido llamar a sus dos laterales izquierdos de confianza, como son Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, dejando fuera siempre al canterano blanco, aunque haya demostrado un gran rendimiento en el Santiago Bernabéu.

Aunque Carreras no está siendo del todo acertado en los últimos partidos con el Madrid, sí que ha dejado claro que es uno de los mejores laterales izquierdos del panorama nacional e incluso ha rendido a un mejor nivel que los que está llamando De la Fuente, pero de momento, no parece que esto sea suficiente para que el seleccionador traicione a sus jugadores y cambie de idea.

El seleccionador no confía en el lateral izquierdo del Madrid

Por lo tanto, si no hay un cambio drástico para el entrenador de España, parece muy complicado que Carreras pueda disputar el próximo Mundial, que se jugará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá, con el combinado nacional, a pesar de que hay motivos suficientes para que sea uno de los convocados por parte del seleccionador.