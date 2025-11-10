La trifulca la empezó Arda Güler, pero arrastra a Álvaro Carreras y Huijsen, el Real Madrid es un polvorín

Arda Güler ya ejerce de estrella en el Real Madrid e incluso como un peso pesado, a pesar de que aún es muy joven y no ha tenido regularidad con el conjunto blanco hasta esta temporada. Aun así, el turco empezó una trifulca en el vestuario después del empate contra el Rayo Vallecano que acabó arrastrando a defensas como Álvaro Carreras o Dean Huijsen, que quedaron señalados.

El centrocampista pidió más intensidad en la zaga, teniendo en cuenta que el Madrid es un polvorín en defensa y varios jugadores que forman parte de ella quedaron totalmente señalados por su rendimiento, como fue el caso del lateral o del central. Ambos no tuvieron un buen partido en Vallecas y se les recriminó su rendimiento, especialmente en las acciones más defensivas.

Arda Güler señaló públicamente a Álvaro Carreras y Dean Huijsen por su rendimiento

Tanto el internacional con España como el canterano estuvieron totalmente superados durante el encuentro y, además, Carreras no llegó ni una vez con peligro arriba, cometiendo ambos graves errores en la salida del balón que provocaron contras del Rayo. Por eso, Güler, al ver esta situación, pidió más intensidad, tanto a la hora de defender como al salir con la pelota controlada.

La realidad es que tanto Carreras como Huijsen han pegado un bajón considerable de nivel en los últimos partidos y el Madrid lo está notando. Los blancos mejoraron un poco al inicio de temporada con una nueva defensa, especialmente a golpe de talonario, pero a día de hoy, su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego está comportando malas noticias para los madrileños.

Los dos defensas están siendo cuestionados tras los últimos partidos

Aun así, Xabi Alonso tampoco tiene muchas alternativas que no sean alinear a ambos jugadores. Para el lateral izquierdo, el tolosarra no confía en los otros futbolistas para esa posición, como Fran García o Ferland Mendy, mientras que en la zona central de la retaguardia, el vasco tampoco cuenta con algunos de los integrantes de la actual plantilla, y si a eso se le suman las lesiones que tiene el equipo, la situación empieza a ser insostenible.