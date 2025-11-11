Vinicius tiene a Xabi Alonso amedrentado porque cuenta con el apoyo de Florentino Pérez

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso sigue estando en el punto de mira en el Real Madrid. El mal trato que hay entre ambos está siendo algo muy negativo para el conjunto blanco, teniendo en cuenta que el tolosarra es el entrenador y el brasileño una de las estrellas del equipo. Además, desde los despachos, con Florentino Pérez a la cabeza, habría un preferido en esta disputa.

El presidente estaría antes en el barco del futbolista que del técnico, lo que dejaría en muy mal lugar a Alonso. Por eso, Vinicius tiene al vasco amedrentado porque cuenta con el apoyo del máximo mandatario blanco, que ya le ha lanzado un par de advertencias al entrenador para que reconduzca la situación o, al menos, para que suavice las cosas entre ambos y evitar más problemas.

Florentino Pérez preferiría antes a Vinicius que a Xabi Alonso en el Madrid

Aunque Florentino también está un poco harto de la actitud tóxica de Vinicius y de todos los problemas que ha causado últimamente, además de las altas exigencias que ha puesto para renovar con el Madrid, la realidad es que el presidente prefiere ponerse al lado del futbolista, ya que cree que será más beneficioso para el conjunto madrileño a corto y también a largo plazo.

Además, Alonso nunca fue la primera opción del máximo mandatario blanco, pero la presión del madridismo y por cómo estaba el mercado en los banquillos se acabó decidiendo con la contratación del tolosarra. Aun así, sus primeros meses en el Madrid no han sido fáciles, y a pesar de que aún se confía en él y en su proyecto, las primeras dudas sobrevuelan el Santiago Bernabéu.

La relación entre jugador y entrenador no es nada buena en el vestuario

Por lo tanto, si Florentino tuviese que acabar decidiéndose entre uno u otro, sería Alonso quien saldría malparado de toda la situación, teniendo en cuenta que Vinicius estaría por delante en los esquemas del presidente, algo que, desde el primer momento, ya es algo que refleja la débil posición que tendría ahora mismo el entrenador dentro de la entidad madrileña.