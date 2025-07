Luis Enrique pide al PSG que no negocie con el Real Madrid porque no tiene nivel

El Paris Saint Germain no ha firmado todavía en este mercado de verano, pero tiene varios objetivos encima de la mesa. Uno de ellos es el francés Eduard Camavinga, centrocampista del Real Madrid. Es del gusto del club parisino, pero Luis Enrique no es partidario de su llegada. El técnico asturiano considera que no tiene nivel suficiente para competir por el puesto con los Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz ni Zaire Emery, entre otros.

El jugador francés está lesionado y no pudo estar disponible para Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes. La irrupción de Arda Guler en el centro del campo le pone todavía las cosas más complejas a Camavinga, que ve como Valverde o Tchouameni son indiscutibles en el puesto. Tampoco se puede hacer fuerte en el costado izquierdo, puesto que Álvaro Carreras ha llegado procedente del Benfica y ya están disponibles en la posición Fran García junto a Eduard Mendy.

Luis Enrique quiere reforzar el centro de la defensa y el mediocampo

El objetivo número 1 del PSG es el central del Bournemouth, Zabarnyi, que está valorado cerca de los 70 millones de euros. El Tottenham también está en la puja, por lo que tendrá que pelear la incorporación. El PSG también tiene claro que debe de dar profundidad de plantilla en la medular, por lo que había pensando en el francés Camavinga. Sin embargo, el técnico español no es partido de su incorporación y prefiere otro perfil.

Camavinga para el juego de posición que exige Luis Enrique no tiene las cualidades técnicas que demanada el entrenador. Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz están por delante, en una medular que se presume como la más potente del mundo.

Camavinga quiere convencer a Xabi Alonso

El centrocampista francés está convencido de que puede cambiar su situación y hacerse con la titularidad en el Real Madrid. En cuanto regrese de su lesión, su objetivo es hacerse con el puesto de Arda Guler y conseguir ganarse la confianza de Xabi Alonso. El técnico está optando por un 3-5-2, por lo que podría aportar por tres jugadores en el medio como Valverde, Guler y el propio Camavinga.