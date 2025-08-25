Mastantuono entra contra el Oviedo y Xabi Alonso lo deja fuera

Mastantuono ha sido titular contra el Real Oviedo, junto a Rodrygo Goes en el extremo izquierdo. El joven argentino poco a poco va creciendo en el equipo, en su papel de jugador de banda derecha a pierna cambiada. Esto deja en una situación complicada a Brahim Díaz, que tras el partido contra Osasuna ha vuelto a la suplencia.

La gran sorpresa fue la inclusión de inicio en el Carlos Tartiere de Franco Mastantuono. El jugador, junto a Rodrygo, ocuparon las bandas y amenazaron a la defensa del Real Oviedo. Marcaron dos goles Kylian Mbappé y uno Vinicius Junior, que además aprovecharon del trabajo de los extremos.

Mastantuono va ganando en protagonismo en el Real Madrid

La titularidad de Mastantuono lo refuerza y además puede volver a ser titular tras su buen rendimiento contra el Real Oviedo. En el partido ante Osasuna, Brahim no terminó de dar el nivel esperado y fue sustituido. El internacional por Marruecos no tuvo el protagonismo esperado, por lo que fue suplente en el estadio Carlos Tartiere. Entre líneas no fue decisivo, cuando era lo que necesitaba el equipo para abrir la zaga rival que se cerró mucho como la navarra.

Mastantuono además está dando buen rendimiento en los entrenamientos. Además, las sensaciones que dejó el joven jugador argentino en el primer partido liguero fueron buenas. Despertando la ilusión de los aficionados, pero también de Xabi Alonso que sacó buenas conclusiones. Por eso apostó por ponerlo de titular contra el Real Oviedo y puede repetir en el futuro.

Xabi Alonso tiene mucha confianza en Mastantuono

El entrenador donostiarra tiene mucha confianza en el joven Mastantuono, al que le ve una gran calidad y además mucha personalidad. De momento le dio minutos de suplente contra Osasuna y le dio la titularidad contra el Real Oviedo, algo que puede ir a más.

Además, Mastantuono cuenta con el apoyo de la gente del vestuario. Fede Valverde es su gran apoyo dentro del Real Madrid, porque le ha ayudado a buscar casa y lo tutela en los entrenamientos. Ahora, en el campo además se muestra la sinergia que existe entre ambos futbolistas.