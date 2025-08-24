Mastantuono entra contra el Oviedo y Xabi Alonso lo deja fuera, no le gustó su rendimiento, le faltó nivel

Franco Mastantuono le ha entrado por el ojo a Xabi Alonso y podría darle la titularidad en el Real Madrid. Tras los minutos que gozó el joven jugador argentino contra CA Osasuna, podría ser de la partida en el estadio Carlos Tartiere en lugar del marroquí Brahim Díaz. No terminó contento del todo el técnico donostiarra con el rendimiento de Brahim, por lo que seguramente ocupe el banquillo y sea Mastantuono quien ocupe la banda derecha.

Además, la condición de zurdo a pierna cambiada es algo que ayuda sin duda a Mastantuono. Alonso quiere dotar de mucha altura a Trent Alexander Arnold, por lo que Mastantuono podría meterse para dentro y así exhibir su gran golpeo con la zurda. Es una opción que contempla el entrenador, con Vinicius dando amplitud en la izquierda junto a Álvaro Carreras.

Le gusta a Xabi Alonso como está entrenando Mastantuono

Le convence al entrenador donostiarra cómo está entrenando Franco Mastantuono y siente que tiene un gran futuro por delante. Además al ser zurdo en la banda derecha puede ayudar al circuito de pases que quiere implantar Alonso. Brahim Díaz es más extremo y no entró en contacto con el esférico tanto como se esperaba, algo que impidió deshacer el sistema defensivo de CA Osasuna. Tampoco el internacional por Marruecos fue entre líneas decisivo, cuando era lo que necesitaba el equipo para abrir el cerrojo del conjunto de Lisci.

Como espera Xabi Alonso encontrarse contra un Real Oviedo de Veljko Paunovic cerradito que pueda hacer daño al espacio, por lo que Mastantuono podría ser una abrelatas ideal. Conectar con Kylian Mbappé y con Vinicius, además de un Trent Alexander-Arnold que lo doble, puede darle un plus al equipo.

Brahim Díaz y Rodrygo como opciones

El entrenador cuenta con los dos jugadores como revulsivos contra el Real Oviedo, por este orden. Brahim tiene la confianza de Alonso y le gusta cómo está entrenando, mientras que de Rorygo valora su calidad, pero en cambio le ve con la cabeza más fuera que dentro. Los tiene en cuenta como plan B, especialmente a partir del minuto 60 de juego contra el Real Oviedo.