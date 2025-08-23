Mastantuono no ha sido bien acogido por el sector del vestuario liderado por un peso pesado del Real Madrid

Franco Mastantuono acaba de aterrizar en el Real Madrid. El joven jugador argentino acaba de cumplir los 18 años y tuvo sus primeros minutos en el conjunto blanco contra CA Osasuna. Sin embargo, no ha sido bien acogido por el sector del vestuario liderado por Vinicius. Los brasileños y los argentinos tienen una gran rivalidad, por lo que no ven con buenos ojos la llegada de un jugador que además ocupa la posición de Rodrygo Goes.

Vinicius ahora mismo no tiene apoyos en el vestuario, más allá de sus compañeros brasileños. Por lo tanto, no tienen un buen concepto de Mastantuono, que ha irrumpido con fuerza y es el gran talento del fútbol sudamericano. Por lo pronto, apunta de nuevo a tener minutos contra el Real Oviedo. Brahim fue titular contra CA Osasuna, pero lejos está de ser indiscutible en el puesto.

Mastantuono se apoya en Valverde

El joven centrocampista argentino se ha apoyado en Fede Valverde en su llegada a Madrid. El jugador uruguayo es el gran valedor de Mastantuono en el Real Madrid y le ha ayudado a encontrar casa. Valverde es un peso pesado en el vestuario y está tutelando a un jugador de 18 años que, a pesar de su madurez, es un crío que tiene todo el fututo por delante. Sabe de su calidad y espera que triunfe en el club merengue.

Mastantuono ha sido la gran estrella de River Plate, por lo que su traspaso supuso un importante desembolso para el Real Madrid (62 millones de euros). Hay grandes expectativas por delante con el jugador, por lo que el apoyo de Fede Valverde se antoja necesario.

Vinicius no tiene confianza en él

Vinicius Junior no tiene confianza en Mastantuono, puesto que considera que ha venido específicamente para ocupar la posición de Rodrygo Goes. Es por ello que ninguno de los dos, ni Eder Militao, se ha mostrado cercanos para nada con respecto al joven jugador argentino.

Además, el clan brasileño no tiene relación prácticamente con el resto del vestuario. Mastantuono sí tiene cercanía con Fede Valverde y también con Dani Carvajal, puesto que los pesos pesados lo protegen ante su juventud.