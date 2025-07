Mbappé empieza a ser muy criticado por varios compañeros de vestuario en el Real Madrid

Kylian Mbappé tiene el foco encima tras la debable del 4-0 contra el París Saint Germain. El jugador francés ha sido muy criticado por varios compañeros de vestuario, el hecho de no presionar en la punta de ataque dejo huérfanos al resto de compañeros a la hora de seguir a los veloces futbolistas del equipo parisino. No había podido ser titular durante el Mundial de Clubes, debido a su gastroenteritis aguda.

Volvió a la titularidad contra el PSG, donde formó en el 4-3-3 que dispuso Xabi Alonso, junto a Gonzalo García y Vinicius Junior. Al igual que sucede con el futbolista brasileño, tener a dos jugadores que no presionan en el equipo los dejaron en inferioridad contra el PSG. Esto no puede volver a pasar y ha sido muy criticado Kylian por los compañeros del vestuario. Xabi Alonso ya ha dejado claro a sus jugadores que no puede ser y se debe presionar.

Mbappé debe de ser el líder con el ejemplo

Kylian Mbappé ya tuvo este problema en el PSG, donde Luis Enrique le pedía presionar. De nuevo Carlo Ancelotti les pidió a sus jugadores compromiso, con Mbappé y Vinicius muy cuestionado por no trabajar para el equipo. De nuevo, en este debut de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes han sido muy señalados los dos atacantes, ante su nulo compromiso defensivo. Es algo que tiene que cambiar si quiren poder ganar a equipos de la talla del París Saint Germain.

Xabi le ha pedido al jugador francés que sea un líder del Real Madrid con el ejemplo. Necesita de Mbappé no solo sus goles, ya que ha sido Bota de Oro, sino que para conseguir títulos esta temporada venidera tendrán que presinar todos los jugadores al unísono.

No basta con ser Bota de Oro

Mbappé ha sido Bota de Oro, pero eso no se ha traducido en títulos. Por lo tanto, colectivamente todo los jugadores deben de dar un paso al frente. Kylian sabe que ha sido criticado por sus compañeros en el vestuario, por lo que después de las vacaciones se espera que de un paso adelante en la pretemporada de la 25-26.