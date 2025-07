Mbappé lleva un enfado tremendo con Xabi Alonso que ha obligado a intervenir al presidente

Kylian Mbappé aún no ha podido salir como titular desde que empezó la etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. Tras sufrir un cuadro agudo de gastroenteritis y ser hospitalizado en Estados Unidos, el francés aún no ha salido de inicio en el Mundial de Clubes con el conjunto blanco, siendo el canterano Gonzalo García quien ha ocupado su lugar en el once.

De hecho, el atacante ya ha entrado en la convocatoria en los dos últimos partidos, ante la Juventus y el Borussia Dortmund, pero se ha quedado en el banquillo y tan solo ha disputado poco más de 20 minutos en los dos encuentros. Por eso, Mbappé lleva un enfado tremendo con Alonso, ya que cree que está listo para ser titular en el tramo más importante de esta nueva competición.

Mbappé, muy enfadado con Xabi Alonso por su rol

Aun así, la intención del tolosarra de cara al partido de semifinales contra el PSG sería dejar de nuevo al francés en el banquillo, un hecho que ha provocado una disputa entre el jugador y el entrenador que ha obligado a intervenir a Florentino Pérez. El presidente ha sido informado, por parte del entorno del atacante, que Mbappé está muy enfadado con lo que está haciendo el técnico.

Por otra parte, otro de los motivos que podrían determinar la suplencia del delantero podrían estar relacionados con las broncas que Alonso ya ha hecho a Mbappé en los partidos que ha disputado. El vasco pegó varios gritos a su jugador cuando decidió no seguir la presión, quedándose estático sobre el terreno de juego, algo que no gustó nada al entrenador, ya que quiere a todo el mundo activo.

El tolosarra podría haber castigado al francés

Precisamente, Alonso ya dejó claro a todos sus futbolistas que los que estén en el césped tendrán que dejarlo todo y presionar la salida de balón de los rivales, sean defensas o delanteros, y que no se casará con nadie, tengan el nombre que tengan en la espalda. Por eso, la posible suplencia de Mbappé ante el PSG podría ser por motivos físicos y de recuperación, pero también por indisciplina.