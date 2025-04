Mbappé no le dirige la palabra, no lo aguanta, llegaron a las manos en el entrenamiento del Real Madrid

En tan solo unos meses, Kylian Mbappé se ha convertido en una pieza indispensable para el Real Madrid. Desde su llegada el pasado verano, el rendimiento del francés ha ido a más y su presencia, tanto en el terreno de juego como fuera de él, ha ido creciendo hasta ser uno de los líderes del equipo. Aun así, el francés ha dejado de tener relación con uno de los jugadores más polémicos del conjunto blanco.

Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los futbolistas con un carácter peculiar y que ya ha tenido alguna situación más que problemática en el equipo. La realidad es que el atacante no traga al alemán por su actitud chulesca y desafiante, algo que no gusta a sus compañeros y, en especial, al recién llegado, considerando que no es forma de comportarse en un vestuario ni en los partidos o entrenamientos.

Mbappé y Rüdiger se enfrentaron en un entrenamiento del Madrid

En ese sentido, en un lance del juego en un encuentro amistoso en un entrenamiento, Mbappé y Rüdiger llegaron a las manos por una dura falta del defensa, algo similar a lo que pasó con Jude Bellingham hace poco, cuando tanto el central como el inglés se encararon por una acción parecida. Por lo tanto, no es la primera vez que Rüdiger comete este tipo de acciones que hierve la sangre de sus compañeros.

El alemán está teniendo muchos problemas recientemente entre algunos jugadores del Madrid por su comportamiento y la situación parece haber llegado a un punto límite, por lo que está por ver cómo afrontará Florentino Pérez este nuevo capítulo con el defensa. A pesar de que en el terreno de juego cumple y es uno de los mejores centrales que podría tener el conjunto blanco, hay riesgo de fractura en el vestuario por su culpa.

El vestuario está muy tenso

Precisamente, la tensión en el vestuario es evidente después de los últimos episodios y los constantes problemas que ha habido entre compañeros y en los terrenos de juego. De hecho, el mismo Mbappé perdió los papeles en el partido contra el Alavés, realizando una entrada criminal a Antonio Blanco que le valió la tarjeta roja. El francés se mostró desquiciado sobre el césped y no es la primera vez que le ocurre desde que está en el Madrid.