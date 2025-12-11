Mbappé no lo quiere de titular en el Real Madrid, resta más que suma, prefiere a Arda Güler

El vestuario del Real Madrid atraviesa días de calma tensa. No hay declaraciones públicas ni gestos que lo evidencien, pero las sensaciones dentro del equipo apuntan a un cambio de jerarquía que pocos imaginaban hace unos meses. Kylian Mbappé, recién aterrizado y ya convertido en voz autorizada dentro del proyecto, ha expresado en su entorno que Jude Bellingham no atraviesa su mejor momento. El francés considera que el inglés sigue lejos de aquel futbolista imparable que deslumbró en su primer tramo vestido de blanco. La lesión que lo apartó varias semanas ha dejado secuelas en su ritmo, en su chispa y en esa capacidad para decidir partidos que lo convirtió en símbolo del nuevo proyecto.

Aunque Xabi Alonso intenta protegerlo y repartir minutos, la presión mediática y el peso del nombre hacen complicado apartar a Bellingham del once. Sin embargo, Mbappé es claro: ahora mismo su presencia “resta más que suma” en un sistema que exige máxima precisión. El delantero quiere movimiento, velocidad y una circulación más fluida, y siente que el inglés, aún recuperándose, no puede ofrecerlo.

Arda Güler gana terreno y el debate se instala en Valdebebas

Mientras Bellingham busca reencontrarse, Arda Güler aprovecha cada oportunidad. Su fútbol alegre, su lectura rápida y su facilidad para conectar con los delanteros han llamado la atención del vestuario… especialmente de Mbappé. El turco entiende los espacios, acelera las jugadas con un toque y se mueve en sintonía con las diagonales del francés. También Vinícius ha destacado esa química natural, lo que empieza a generar un debate interno que pocos se atrevían a imaginar.

Güler ya no es solo una promesa: es una alternativa real. Y en un Real Madrid donde cada partido pesa, la meritocracia comienza a imponerse. Mbappé lo tiene claro: si el equipo quiere funcionar a pleno rendimiento, el turco debe tener más protagonismo, al menos mientras Bellingham recupera su versión más dominante.

No hay decisiones definitivas, pero el mensaje se percibe en el ambiente. Por primera vez desde que llegó, Bellingham podría vivir suplencias de peso. El proyecto blanco evoluciona, y con Mbappé como nuevo epicentro ofensivo, la competencia aumenta. El francés no busca polémicas, busca eficacia. Y hoy, para él, Arda Güler suma más.