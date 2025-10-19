Mbappé no lo quiere en el once titular del Real Madrid, resta más que suma, prefiere a Arda Güler

El Real Madrid vive un momento de tensión silenciosa en su vestuario. Según fuentes cercanas al entorno blanco, Kylian Mbappé ha transmitido su preocupación por el nivel actual de Jude Bellingham, a quien considera “fuera de ritmo” y “menos decisivo” que en el arranque de la temporada pasada. El delantero francés cree que, en el estado actual del inglés, su presencia resta más que suma al sistema ofensivo del equipo.

Bellingham sigue siendo uno de los jugadores más talentosos del mundo, pero su rendimiento reciente ha generado dudas. Tras la lesión que lo mantuvo varias semanas fuera, no ha recuperado la intensidad ni la precisión que lo caracterizan. Xabi Alonso, consciente de esa situación, ha tratado de dosificar sus minutos, pero el peso mediático del inglés hace difícil dejarlo en el banquillo.

Bellingham, de estrella a problema táctico

Mbappé, que busca la máxima eficacia ofensiva, ha comentado a su entorno que Arda Güler ofrece más frescura y velocidad en la circulación del balón, además de una mejor conexión con los movimientos de ruptura que él mismo ejecuta. Esa sintonía natural con el turco habría convencido al francés de que el cambio es necesario, al menos mientras Bellingham recupera su mejor versión.

El problema es que Bellingham no está acostumbrado a competir por su sitio. Hasta hace pocos meses era el símbolo del nuevo proyecto de Florentino Pérez, el hombre sobre el que debía girar el equipo. Pero la dinámica ha cambiado. Mbappé, como nueva estrella del vestuario, considera que el rendimiento inmediato debe primar sobre los nombres.

Arda Güler gana terreno y el debate se instala en el vestuario

La irrupción de Arda Güler está siendo uno de los factores que más está moviendo el tablero táctico del Real Madrid. El joven mediapunta ha demostrado personalidad, criterio y una capacidad para asociarse con los delanteros que lo ha convertido en una alternativa real para el once titular. Mbappé y Vinícius valoran su rapidez mental y su forma de romper líneas con un solo toque.

En Valdebebas no hay decisiones definitivas, pero el mensaje es claro: Mbappé prefiere a Güler por delante de Bellingham, y si el inglés no mejora pronto, podría vivir sus primeras suplencias importantes desde que llegó al Real Madrid. La jerarquía en el equipo blanco está cambiando.