Mbappé no impone, pero se siente más cómodo si no está en el once titular del Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el líder absoluto del Real Madrid. El francés, en su segundo año en el conjunto blanco, ya se ha echado el equipo a la espalda y se ha erigido como la primera espada en el terreno de juego, por delante de otras estrellas. Por eso, el ariete ha recomendado a Xabi Alonso un cambio en el once titular para sentirse más cómodo.

Aunque el delantero no quiere imponer y obligar al entrenador, Mbappé le habría asegurado al tolosarra que juega mejor si no está Vinicius sobre el césped. A pesar de que el brasileño es uno de los mejores del mundo, el francés cree que no acaba de encajar con él, como ya se ha demostrado en algunos partidos donde no han compartido campo, teniendo en cuenta la fluidez que ha habido.

Mbappé le ha recomendado a Alonso que no lo junte con Vinicius en el campo

Mbappé sabe que Vinicius deberá jugar por decreto, a pesar de que Alonso tampoco está muy contento con el nivel y la actitud que ha demostrado en el campo, pero le ha dejado claro al técnico que jugaría mucho más libre sin él. De hecho, la posición natural del francés es en el extremo izquierdo, precisamente donde juega el carioca, y a veces tiende a partir desde ahí.

Por eso, algunas veces se han pisado en el terreno de juego por los movimientos naturales de Mbappé. Vinicius se ha quejado en un par de ocasiones en ese sentido, especialmente la temporada pasada, con Carlo Ancelotti en el banquillo, pero los mecanismos del francés estaban cambiando, ya que tuvo que pasar de jugar en la banda a hacerlo como delantero centro.

El francés se siente más cómodo cuando el brasileño no está jugando

El internacional con Francia le ha dejado las cosas claras a su técnico y ahora será Alonso quien tenga que decidir, pero como el propio Mbappé ha asegurado al vasco, no impondrá cambios en el once titular, por lo que lo más probable es que el brasileño siga siendo uno de los elegidos por parte del tolosarra, aunque él tampoco esté a gusto con el comportamiento del extremo en el Madrid.