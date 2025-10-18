Xabi Alonso no lo quiere en el Real Madrid a pesar de ser de lo mejor

Rodrygo Goes está viviendo uno de sus momentos más complicados desde que llegó al Real Madrid. El brasileño, que ha sido clave en etapas anteriores, especialmente con Carlo Ancelotti, no logra convencer a Xabi Alonso. A pesar de que el entrenador reconoce su calidad técnica y su capacidad para desequilibrar, considera que el delantero no encaja en su sistema ni en la estructura táctica que intenta consolidar.

Según fuentes cercanas al vestuario, la relación entre ambos es profesional, pero distante. Xabi Alonso valora el talento, pero prioriza la disciplina táctica, el esfuerzo sin balón y la regularidad. En ese sentido, Rodrygo no cumple con lo que el técnico exige. Su rendimiento ha sido irregular y, en los partidos más exigentes, ha desaparecido con frecuencia.

Una relación cada vez más fría

Además, el entrenador ha hecho saber a la dirección deportiva que busca un perfil de extremo más completo, capaz de presionar y replegar con intensidad, además de aportar goles. Y aunque Rodrygo puede brillar en noches grandes, su falta de continuidad lo ha relegado a un papel secundario.

Florentino Pérez sigue creyendo en él, pero Xabi Alonso tiene la última palabra. Y, por ahora, todo apunta a que el entrenador ha tomado una decisión firme: Rodrygo no entra en sus planes de futuro. El Real Madrid podría escuchar ofertas en verano. El talento no se discute, pero el compromiso, para Alonso, está por encima de todo.

Los motivos de una decisión dolorosa

El principal motivo por el que Xabi Alonso no cuenta con Rodrygo es táctico. El técnico tolosarra prefiere un sistema más equilibrado, donde los extremos tengan una función doble: atacar y ayudar en la recuperación. Rodrygo, pese a su talento, tiende a desconectarse del juego cuando no tiene el balón, lo que rompe la cohesión del equipo.

Otro aspecto que preocupa al cuerpo técnico es su mentalidad. Algunos consideran que el brasileño no ha terminado de asumir el rol que el club esperaba de él. Con la llegada de jugadores como Endrick y la consolidación de Vinícius, Rodrygo se ha quedado sin un espacio claro, y esa frustración se ha reflejado en su actitud en los entrenamientos.