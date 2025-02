Mbappé presiona a Ancelotti para que salga del 11 del Real Madrid

En pocos meses en el Real Madrid, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los jugadores más importantes y una de las voces candentes en el vestuario del equipo. Por eso, el delantero francés ha estado hablando con su entrenador, Carlo Ancelotti, para recomendarle un cambio en el once titular, ya que hay un jugador que el atacante cree que está perjudicando los resultados del equipo.

Se trata de Lucas Vázquez, el lateral derecho titular en los últimos meses. El gallego se ha afianzado en el once debido a la grave lesión que sufrió Dani Carvajal hace unos meses, por lo que Lucas es el único lateral derecho que tiene Ancelotti en la plantilla del primer equipo. Por eso, está jugando en los partidos importantes, ya que es la única vía en esa posición, pero no está convenciendo.

Mbappé quiere a Lucas Vázquez fuera del once

En ese sentido, Mbappé cree que el futbolista no tiene el nivel para jugar los encuentros cruciales de cara al tramo final de temporada. A pesar de que tiene buenas llegadas al área contraria, teniendo en cuenta que su posición natural hace años era la de un extremo, su defensa es pésima y los extremos rivales lo superan con facilidad en muchas ocasiones, por lo que es una debilidad en la retaguardia.

Por eso, el francés lleva presionando tiempo a Ancelotti para un cambio e incluso preferiría que Fede Valverde fuese el lateral derecho titular, aunque la demarcación natural del uruguayo esté en el centro del campo. No es su posición, pero lo hace mejor que Lucas, tanto en defensa como en ataque, y podría ser una opción válida para el técnico italiano en los enfrentamientos más importantes de lo que queda de curso.

El gallego no renovará su contrato

Por otra parte, el lateral gallego acaba contrato a final de temporada y lo más probable es que no continúe jugando en el Madrid después de varios años en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez no renovará al futbolista, a pesar de que querría quedarse y se lo habría pedido al presidente, pero el máximo mandatario blanco tiene a otras opciones en mente y Lucas Vázquez no entra en ellas.