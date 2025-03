Mbappé presiona para que Florentino Pérez se deshaga de Vinícius

Las relaciones con Vinícius en el Real Madrid son de alto voltaje. Uno de los enemigos declarados a todas a voces dentro del vestuario, Kylian Mbappé, habría pedido a Florentino Pérez que rescinda el contrato del extremo brasileño. Mbappé ya no aguanta más los egos de Vinícius, y su afán por acaparar solo él, el foco mediático del Real Madrid.

Vinícius no le sentó nada bien el fichaje de Mbapé por el Real Madrid. El galo venía a bombo y platillo a ocupar la posición de crack galáctico dentro del vestuario blanco. Y por ahí Vinícius no pudo tragar. La competencia es férrea, ya que ambos futbolistas juegan en la misma posición, en el extremo zurdo. Vinícus regatea por dentro. Mbappé por fuera. Y el ex del PSG se ha visto muchos partidos desplazado a la posición de delantero centro para que Vinícius se pueda lucir por la banda.

Parte de la plantilla aprieta para que se vaya Vinícius

Ante la avalancha de jugadores con los que no se habla el brasileño. Hartos ya de su actitud en las temporadas que lleva vistiendo la elástica blanca. Vinícius va de trifulca en trifulca, y buena parte del vestuario ya no puede más con él.

Mbappé, que es la muñeca de los ojos de Florentino Pérez ya habría pedido que se desprenda del conflictivo jugador brasileño. Mbappé ve, como el resto de la plantilla, que Vinícius es un problema tras otro a diario. Y de allí que Mbappé ya no soporte los humos del brasileño y su ansia por sacarlo de la primera línea mediática.

Vinícius hasta 2027

Pero la realidad es que Vinícius firmó su contrato hasta junio de 2027, con una ganancia de 15 millones netos por temporada. Un salario que se le prometió sería progresivo en el tiempo. Florentino se encuentra entre la espada y la pared. La llegada de Vinícius fue con la vitola de crack. Pero las obsesiones lejanas del presidente con Mbappé acabaron por traer el francés, reemplazando a Vinícius de la pole.

Ambos futbolistas son competencia en el campo y fuera del campo. Y eso no gusta a ninguno de los dos. Además, Florentino, que está al día de las relaciones dentro del vestuario, sabe de primera mano que ahora mismo Vinícius es más un estorbo que una ayuda para la unión del equipo. Con este panorama encima la mesa, solo Florentino tendrá la misión de desatascar como sea esta tensa relación.