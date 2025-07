Mbappé vive un vía crucis en el Real Madrid que conoce su familia, el presidente y, ahora, Xabi Alonso

Kylian Mbappé no vive su mejor momento precisamente en el Real Madrid. El presidente Florentino Pérez y el entrenador Xabi Alonso saben que el astro francés no congenia con Vinicius Junior en el ataque blanco. Esto se nota en el césped y la falta de sinergia entre los dos jugadores, pero es que además tampoco hay 'feeling' en el vestuario. 'Vini' se mueve con el clan brasileño, Rodrygo Goes y Militao, donde están sus únicos apoyos. Mbappé está apoyado en sus compatriota, Camavinga, Tchouameni y Mendy.

Mbappé también lo ha hablado de forma privada con su familia. No congnia con Vincius y el brasileño no lo ayuda a sacar su mejor versión. Además, Vinicius Junior lleva los útimos seis meses claramente en línea descendente y está lejos del nivel del Bota de Oro de la temporada.

Mbappé cree que el ataque del Real Madrid podría funcionar con otra alternativa

El jugador galo ha trasladado al cuerpo técnico que quizá una alternativa podría ser más provechosa. Quizá contar con Rodrygo Goes, el canterano Gonzalo García o la futura incorporación del joven argentino Franco Mastantuono pudieran dar nuevas opciones en ataque a Xabi Alonso. Contra el PSG salió el técnico donostiarra con 4-3-3 y fue un fiasco, por lo que el 3-5-2 será el esquema base, aunque también probó el 4-4-2 y el 4-2-3-1.

Mabppé individualmente ha marcado 44 goles, pero el trabajo sin balón brilla por su ausencia. Por lo tanto, no solo es cosa de congeniar con Vinicius, sino que el astro francés también de un paso al frente en su liderazgo del Real Madrid.

Xabi Alonso ya ha lanzado el mensaje de que puede sentar a cualquiera

El entrenador donostiarra ya ha filtrado, junto al club, que cualquiera puede ser sentado en el 11 y que el rendimiento mandará. La línea descendente de Vinicius podría dar la razón a Mbappé y, entonces, buscaría un nuevo compañero Xabi Alonso en la doble punta. Gonzalo García ha dado un gran rendimiento durante el Mundial de Clubes y podría ganar protagonismo. Rodrygo Goes no ha contado para nada para el técnico y podría salir durante este mercado de verano.