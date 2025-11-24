Mbappé y Vinicius, peor que nunca, hubo trifulca en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid volvió a dejarse puntos en la Liga en su visita al campo del Elche. El conjunto blanco tuvo, de nuevo, un mal partido y se vio superado en varias líneas por sus rivales. Además, las estrellas del equipo, como Kylian Mbappé o Vinicius, tampoco estuvieron bien y, después del partido, su relación acabó peor que nunca, con una trifulca en el vestuario con acusaciones cruzadas.

Ambos se recriminaron varios aspectos del juego, como varias individualidades que hizo el brasileño, que no fue titular y entró en la segunda parte. El francés le echó en cara que no actuara más por el equipo y que siempre buscaba la oportunidad de hacer la jugada él solo, aunque al lado tuviese mejores opciones, como el pase a un compañero para que finalice otro la jugada.

Mbappé y Vinicius volvieron a tener una trifulca en el vestuario

Por su parte, Vinicius también le recriminó algunos de sus fallos, a pesar de que Mbappé fue de lo poco positivo que tuvo el Madrid en ataque, aunque estuvo poco acompañado y la suerte no le sonrió de cara a puerta. Al menos, el francés lo intentó, pero el hecho de que estuviera muy solo arriba dificultó su presencia en el terreno de juego, en especial en la primera parte.

Lo que ha quedado claro es que el trato entre ambos está cada vez peor y no parece que la situación pueda resolverse. El año pasado ya se vivió toda esta polémica y Carlo Ancelotti puso paz como pudo, pero esta temporada, con Xabi Alonso en el banquillo, todo es muy diferente, y el tolosarra está más en el barco del francés que el del brasileño por la relación que tiene con sus jugadores.

La relación entre las dos estrellas está totalmente rota

El hecho de que las dos estrellas no se lleven bien, ni dentro del terreno de juego ni fuera de él, es algo preocupante en el Madrid que Florentino Pérez también intentó solucionar en su momento, pero su táctica no fue efectiva. Por lo tanto, está por ver cómo irá evolucionando esta situación y si acabará siendo muy perjudicial para los intereses de la entidad madrileña.