Militão está harto porque no es tan bueno como dicen, tiene lagunas alarmantes que perjudican al Real Madrid

Eder Militão fue uno de los jugadores más destacados en la derrota del Real Madrid ante el Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League (1-0). No fue un gran partido del brasileño, ni mucho menos, pero resolvió los momentos de gran dificultad con velocidad y colocación, además de cubrir los constantes errores de su compañero en el centro de la defensa: Dean Huijsen.

De hecho, el jugador acabó muy harto del internacional con España por su pésimo nivel sobre el terreno de juego de Anfield. Militão lleva los últimos encuentros un poco enfadado, ya que no es tan bueno como dicen y tiene lagunas alarmantes que están perjudicando al Madrid, por lo que el brasileño tiene que actuar y se ve obligado a multiplicarse para tapar todos los fallos.

Eder Militão quedó harto del pésimo rendimiento de Dean Huijsen en defensa

Huijsen jugó su peor partido con el Madrid ante el Liverpool, tomando muchas decisiones malas y sufriendo en todo momento los ataques del conjunto inglés. Estuvo excesivamente blando, especialmente con jugadores más bajos y menos fuertes que él, y muy dubitativo en todas sus acciones. En la salida del balón estuvo calamitoso, con errores que tuvo que solventar Thibaut Courtois.

Después de perder 13 balones y no dar ni una a derechas, Militão acabó harto de su nivel y tener que corregirle en múltiples ocasiones, dejando claro a día de hoy que, de momento, no está al nivel para ser titular en el Madrid y más en un escenario como Anfield, que los focos y la afición del Liverpool te pueden comer desde el minuto uno, como le acabó pasando a Huijsen.

El brasileño tuvo que multiplicarse para tapar los errores del internacional español

Aunque en el Madrid hay mucha ilusión con el internacional español y están convencidos de que liderará la zaga de la entidad madrileña en los próximos años, también existe cierta preocupación por el rendimiento reciente que está teniendo el central en los últimos partidos y su mal enfoque en los encuentros importantes, ya que no ha sido la primera vez que ha bajado su nivel en enfrentamientos clave.