Modric le ha pedido que deje de tener comportamientos que perjudican al Real Madrid

Luka Modric está transitando sus últimos pasos como futbolista del Real Madrid. Con el correr de los años y en silencio, el croata, que cumplirá 40 en septiembre, se ha convertido en un verdadero líder de la plantilla merengue. Sus entrenadores y compañeros así lo consideran, y es por eso que se hacen a un lado cada vez que toma la palabra en el vestuario.

Quizás por esa razón no llamó la atención ver a Modric dialogando largo y tendido con Endrick en Valdebebas, instándolo a entrenar al máximo para ganarse la confianza de Carlo Ancelotti. El futbolista brasileño de 18 años está teniendo cada vez menos protagonismo, toda una señal de que no tendrá mucha acción en la parte más exigente de la temporada.

Modric le pide un cambio

El croata le ha pedido a Endrick que no baje los brazos y que siga esforzándose, porque en cualquier momento el equipo necesitará de él. De hecho, eso fue lo que ocurrió en el duelo por Copa del Rey ante el Celta de Vigo. Ancelotti no encontraba respuestas en su 11 inicial y decidió mandar al campo al joven surgido del Palmeiras, quien devolvió ese voto de confianza con un doblete.

Al igual que Florentino Pérez, Modric sostiene que Endrick está atravesando el mismo camino que Vinícius. El ganador del último trofeo FIFA The Best fue presentado como una de las joyas del fútbol mundial, pero no entraba en la consideración de los entrenadores. Para Zinedine Zidane, no era prioridad. Sin embargo, no bajó los brazos y, actualmente, es uno de los mejores de la plantilla.

Futuro incierto

Más allá del deseo de la directiva del Real Madrid, Endrick no ve con malos ojos pedir una cesión para sumar minutos en otro club. En concreto, al joven le molesta que Brahim Díaz y Arda Güler estén por encima suyo en la consideración de Carletto.

Habrá que esperar, pero, por lo pronto, será importante ver qué efecto tuvo la charla que mantuvo con la leyenda del club. Todo indica que Endrick es uno de los últimos jugadores en recibir un consejo del croata.