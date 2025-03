Modric le pega la bronca del siglo a Vinícius

Vinícius no aprende. Son muchas las broncas que acumula desde que llegó en el Real Madrid con la vitola de crack mundial. Primero fueron los jugadores rivales, piques con la grada, insultos a los árbitros que salieron impunes, piques con la afición rival y, para cerrar el círculo, ahora ya son los enfrentamientos con sus propios compañeros de vestuario los que protagoniza el brasileño.

La conducta de Vinícius dentro y fuera del campo deja mucho que desear. De hecho, se recuerdan muy pocos futbolistas de su misma índole en el mundo del fútbol. Pega e insulta a rivales en el campo. Les chulea con el escudo y el número de Champions League que acumula el lcub blanco. Insulta a los árbitros. Y encima los engaña simulando más de un penalti y que, con reglamento en mano, son acciones merecedoras de amarilla por querer engañar al árbitro. Pero Vinícius sale, totalmente, impune de todas esas situaciones. Aunque parezca inverosímil y surrealista. Esta es la realidad de Vinícius.

Modric estalla contra Vinícius

El veterano capitán croata ya no ha podido aguantar más, y protagonizó una bronca en la que le recriminó a Vinícius su actitud chulesca, irritante y provocativo hacia todo lo que le rodea. Modric está harto, desde que el brasileño recaló en el Real Madrid, de tener que calmarlo y dar la cara delante del árbitro y jugadores rivales por él. Y Vinícius, en vez de devolverlo con gratitud, lo hace con desplante, si desplante también con sus compañeros.

Y el vestuario ya no le aguanta ninguna pataleta más al ex de Flamengo. Es más. Están muy hartos de él. Ven que por más que se le hable y haga reaccionar no sirve de nada. Al siguiente partido o al siguiente entrenamiento ya la vuelve a liar. Y así sucesivamente.

Choque de egos con Mbappé

Y claro, a Vinícius solo le faltaba la llegada grandilocuente de Kylian Mbappé esta temporada. El brasileño ha visto como el internacional francés ocupa su misma posición en el campo. Y que ha visto que ya no es exclusiva de él. Además, la competencia por los galones dentro del campo. Vinícius era la niña bonita de Florentino hasta esta temporada. Ni el presidente le pone el foco de atención. Ahora es para el ex del PSG.

Con esa tesitura se entrevé un polvorín de vestuario, que quién sabe como puede acabar. Pero lo que está claro es que, si se busca la unión del grupo para seguir ganando títulos, Vinícius no es el mejor compañero de viaje.