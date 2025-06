Modric tuvo un encontronazo con Xabi Alonso, le queda un mes y está harto

Luka Modric está a pocas semanas de dejar de ser jugador del Real Madrid. El croata pondrá punto y final a su etapa en el conjunto blanco después de la finalización del Mundial de Clubes o, más bien, cuando la participación del club llegue a su fin, esperando que sea en la gran final de este nuevo torneo de la FIFA. Aun así, el primer partido del Madrid no ha sido como se esperaba.

Los blancos acabaron empatando a uno ante el Al-Hilal después de fallar un penalti en los últimos instantes del enfrentamiento y que podría haberle dado al Madrid los tres primeros puntos de la competición. Además, otro de los aspectos polémicos estuvo en el banquillo, ya que fue el primer encuentro de Xabi Alonso dirigiendo al equipo y ya tuvo un encontronazo con Modric.

Xabi Alonso decidió darle entrada a Modric al final del partido

El centrocampista no fue titular, y aunque acabó jugando, entró en los últimos minutos en sustitución de Jude Bellingham. Aun así, se demostró desde el primer momento que el Madrid no tenía centro del campo y no tenía ningún control de la pelota en la sala de máquinas, por lo que la presencia del croata habría sido clave desde el minuto uno, pero el tolosarra decidió que no fuera el caso.

A Modric no le sentó nada bien esto, ya que vio desde el primer momento que el equipo le necesitaba en el terreno de juego, por lo que empieza a estar harto de su entrenador, a pesar de que solo lleva unos pocos días en la entidad. Teniendo en cuenta que al futbolista le queda poco más de un mes en el Madrid, lo quiere jugar todo y ayudar a ganar este primer Mundial de Clubes.

La presencia del croata podría haber ayudado antes al Madrid

De hecho, algunas voces se han quejado del trato que ha recibido el croata por parte del entrenador, especialmente en un encuentro donde el Madrid no estaba teniendo un buen juego y un control del balón en la medular, por lo que la entrada de Modric antes de lo que lo hizo podría haber ayudado a los blancos.