Nadie se queja, pero Fede Valverde avisa de que deben jugar los mejores, ahora misma resta más que suma

Fede Valverde volvió a ser el lateral derecho del Real Madrid en la victoria contra el Getafe. Una vez se ha solucionado la polémica con el uruguayo, Xabi Alonso lo está colocando en la banda ante los problemas que tiene el equipo en esa posición. Y ahí, el centrocampista está rindiendo bien, aunque no sea una demarcación que le guste jugar, pero aceptó hacerlo por las necesidades del club.

Tras el encuentro, Valverde avisó de que deben jugar los mejores, y aunque nadie se quejó del todo, el capitán tiene claro que, ahora mismo, su presencia resta más que suma. Se trata de Jude Bellingham, una de las estrellas del Madrid que volvió a la titularidad en el Coliseum, pero siguió sin estar a su mejor nivel, lejos de lo que se le ha visto en sus dos primeras temporadas en el Santiago Bernabéu.

Fede Valverde ha avisado de que Bellingham resta más que suma

El inglés no fue convocado con Inglaterra en este último parón de selecciones y trabajó muy duro en Valdebebas durante las dos últimas semanas para recuperar su mejor estado de forma, pero de momento no lo ha conseguido. Bellingham siguió sin destacar sobre el terreno de juego, lo que está provocando mucha preocupación, tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico.

De hecho, algunos jugadores, como el mismo Valverde, creen que no debería jugar, o al menos ser titular indiscutible, hasta que vuelva a su mejor nivel. Aún no está del todo recuperado físicamente, por lo que su presencia en el campo lastra al equipo, que tiene que corregir sus imperfecciones o multiplicarse más sobre el césped para cubrir su terreno, ya que Bellingham no puede llegar.

El centrocampista inglés sigue sin estar a su mejor nivel

Además de su estado físico, su precisión con el balón en los pies también ha disminuido, especialmente a la hora de dar ese pase final a sus compañeros. Esto también viene a raíz de su estado de forma, ya que aún se encuentra lejos de lo que era antes de la lesión en el hombro y la posterior operación, a pesar de que ha estado trabajando intensamente para recuperar su mejor nivel.