No jugará contra el Atlético, decidido, Xabi Alonso no le levanta el castigo

Llega el derbi madrileño al Riyadh Air Metropolitano, donde el líder Real Madrid visita al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Xabi Alonso tiene claro que Brahim Díaz seguirá con su rol secundario, además castigado por haber bajado los brazos en los entrenamientos. La llegada de Franco Mastantuono ha opacado sus posibiliades en la banda derecha, algo que el internacional por Marruecos no ha acogido de buen grado.

Brahim no tuvo minutos en el Ciudad de Valencia contra el Levante, a pesar de ser un partido resuelto con un resultado contundente (1-4). No se siente importante en el vestuario y eso ha hecho que Xabi Alonso este decepcionado con él. No es de descartar que el jugador pueda mirar su futuro en el mercado de invierno, pero hasta el momento no hay ninguna decisión tomada al respecto.

Xabi Alonso cuenta con Mastantuono de titular

El entrenador está muy contento con la adaptación del joven Franco Mastantuono, que además marcó su primer gol desde que llegó al Real Madrid contra el Levante. Considera que es una gran herramienta el joven para enfrentarse al Atlético de Madrid, por lo que Brahim no tiene esperanza en ser titular o gozar de minuntos desde el banquillo.

Vinicius y Rodrygo ocupan la banda izquierda, mientras que Mastantuno se ha hecho con la titularidad en la derecha. Mbappé es el gran referente en el ataque y lleva 7 goles marcados, reflejo de su gran nivel. Por lo tanto, Brahim se ve sin opciones y Xabi Alonso ha perdido la confianza en el jugador.

Desde el Mundial de Clubes ha bajado los brazos

Brahim no se encuentra motivado para conseguir la titularidad, puesto que considera que deportivamente no tiene opción. Tenía más 'feeling' con Carlo Ancelotti y esto no le ha gustado a Xabi Alonso, que no le levanta el castigo al jugador y no tendrá minutos salvo necesidad contra el Atlético de Madrid.

Mastantuono y Vinicius han sido los titulares, pero es que además Rodrygo se ha sumado en el izquierda para ocupar los minutos de Vinicius. Brahim ahora mismo está desanimado y no cree que vaya a tener minutos próximamente.