No resiste la doble sesión de entrenamiento de Xabi Alonso, está pasado de peso, fuera de forma

El Real Madrid ha empezado esta semana su pretemporada particular, a pesar de que el curso doméstico dará su pistoletazo de salida en poco menos de dos semanas. Por eso, Xabi Alonso y su cuerpo técnico están intentando que los jugadores se pongan en el mejor estado físico posible y, después de los primeros días, ya ha empezado con las dobles sesiones de entrenamiento.

Sin embargo, uno de los futbolistas no ha podido resistir prácticamente a estas sesiones, ya que ha llegado a la pretemporada pasado de peso y fuera de forma. Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas cuya continuidad es una incógnita, teniendo en cuenta que el tolosarra no cuenta mucho con él y podría decidir marcharse del club en las últimas semanas de mercado.

A Ceballos le cuesta seguir las dobles sesiones de entrenamientos de Alonso

Que al jugador le estén costando mucho estas sesiones de entrenamiento ha puesto en alerta a Alonso, que le ha recriminado su estado de forma y le ha recomendado que lo mejore lo antes posible si quiere tener alguna oportunidad en el Madrid en caso de que se acabe quedando, ya que el conjunto blanco no lo dejará marchar fácilmente aunque él lo pida encarecidamente.

El hecho de tener que ir al gimnasio y luego, sobre el césped, realizar series de aceleraciones, fases de presión alta y baja y una fase de transiciones, acabando con series de carreras largas y terminaron con diversos partidos de 10 contra 10, ha provocado que Ceballos no haya aguantado mucho esta presión. El sevillano se ha descuidado un poco durante las vacaciones y ahora lo está pagando.

El sevillano no cuenta mucho para el tolosarra de cara a la próxima temporada

Además, el andaluz está un poco triste con su situación, ya que ha tenido que luchar durante los últimos años para poder hacerse un hueco en el Madrid. A pesar de que lo consiguió la temporada pasada, dando un giro total a sus problemas con Carlo Ancelotti, la realidad es que la llegada del vasco al banquillo ha vuelto a cambiar por completo el panorama, por lo que su futuro es una incógnita.