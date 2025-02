No se habla con Ancelotti desde hace 5 meses y ha pedido a su agente que lo saque del Real Madrid

Carlo Ancelotti está siendo muy criticado por la falta de rotaciones que está haciendo el entrenador del Real Madrid. El italiano no usa mucho el banquillo, especialmente en los partidos de Liga, ya que confía en pocos jugadores. Por eso, uno de los que no juega demasiado y no tiene protagonismo con el técnico ha avisado de que no seguirá en el conjunto blanco si el míster continúa la próxima temporada.

Se trata de Endrick, uno de los futbolistas que no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes de Ancelotti. De hecho, no se habla con él desde hace unos cinco meses por algunas polémicas que surgieron entre los dos y le ha pedido ayuda a su representante, en el sentido que no aceptará otro curso sentado en el banquillo y no querrá seguir en el Madrid si el italiano sigue ahí.

Endrick pedirá salir en verano si Ancelotti sigue en el banquillo

Aunque lo más probable es que esta esté siendo la última temporada de Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu, el brasileño sigue teniendo dudas. Florentino Pérez le ha recomendado que aguante lo que queda de curso y que, a partir del siguiente, tendrá muchas más oportunidades, ya sea con otro técnico en el banquillo o, de nuevo, con el actual entrenador, algo que el atacante no ve.

Endrick sabe que si todo sigue igual de cara al próximo año, va a seguir sin tener los minutos que él necesita para seguir creciendo y madurando. Solo tiene 18 años, por lo que quiere disputar partidos lo máximo posible para continuar mejorando y ser una pieza importante en el Madrid, pero está empezando a ver que no lo podrá ser si el italiano sigue siendo el dirigente del equipo.

El brasileño no juega los partidos importantes

En los dos últimos encuentros importantes del conjunto blanco, en Liga contra el Atlético de Madrid y en Champions contra el Manchester City, el brasileño se ha quedado en el banquillo sin tener opciones de jugar. Por otra parte, sí que tiene minutos en la Copa, pero Endrick quiere jugar los duelos cruciales de la temporada, algo que será muy difícil, al menos en esta campaña.