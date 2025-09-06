“No todos lo respetan”: Xabi Alonso tiene detractores en el vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso vive sus primeros meses dentro del Real Madrid y ya sabe de primera mano lo difícil que es gestionar los egos del vestuario. Uno de los más volcánicos es Vinicius Junior, que es uno de los grandes detractores del técnico. Además, los jugadores suplentes también están descontentos y se suman a esta línea de críticos con el donostiarra.

De momento, eso sí, el grueso del vestuario está con Alonso. Valverde es el gran valedor del técnico, que además ha demostrado la confianza en el talento joven. Jugadores como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Arda Guler o Franco Mastantuono están gozando de titularidades y de minutos en el Real Madrid. Vinicius es joven, pero no le gusta que compatriotas suyos como Rodrygo o un lesionado Endrick no gocen de oportunidades.

A Vinicius no le gusta trabajar para Mbappé

Al brasileño no le convence nada trabajar sin balón, pero es que además siente que es un gregario de Kylian Mbappé. Desde que llegó el astro francés, el rendimiento de Vinicius Junior ha ido claramente hacia abajo. El hecho de no conseguir su tan añorado Balón de Oro tampoco lo ha ayudado psicologicamente, pero es que además cree que tanto el club como Xabi Alonso tienen mayor confianza en el delantero galo que en él.

Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid y fue Bota de Oro la pasada temporada. Ahora bien, el francés trabaja poco sin la pelota y eso es algo que Vinicius denuncia a nivel interno. El brasileño considera que a él si se le pide trabajar pero no a Kylian, como si fuera su gregario para que él se luzca.

Alonso ya ha tenido una conversación con él

Xabi Alonso habló privadamente con Vinicius después del Mundial de Clubes, puesto que el técnico sintió que su trabajo sin balón no era suficiente para lo que necesitaba el equipo. El encuentro contra el PSG fue el detonante, puesto que el brasileño sintió que era una justificación del donostiarra para culpar a su figura del mal rendimiento del colectivo. A partir de ahí, la distancia entre ambos ha crecido y tanto 'Vini' como los suplentes, que no juegan con Alonso, son críticos dentro del vestuario con su gestión.