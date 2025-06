O juega contra la Juventus o avisa a Xabi Alonso con salir en cuanto termine el Mundial de Clubes

Rodrygo Goes ha dado un ultimatum a Xabi Alonso con respecto a su situación en el Real Madrid. Ha dejado claro el brasileño al entrenador que, o juega contra la Juventus de Turín en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, o pedirá salir en cuanto termine el torneo y regresen a Madrid. El futbolilsta sudamericano ha perdido su puesto en el once, pero no solo con la llegada de Alonso, sino desde el tramo final con Carlo Ancelotti.

Rodrygo fue sustituido en el descanso de la final de la Copa del Rey contra el FC Barclona, en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Desde aquel entonces, Arda Guler ha ocupado su demarcación en el once titular del Real Madrid. Además, Xabi Alonso cambió contra el RB Salzburgo a un dibujo de 3-5-2, por lo que se quedaría sin hueco el jugador brasileño.

Sin sitio en el esquema del entrenador

Xabi Alonso contra el RB Salzburgo optó por el esquema que le dio tanto rédito en el Bayer Leverkusen. Todo parece apuntar que de nuevo repetirá contra la Juventus de Turín, donde Huijsen, Tchouameni y Rudiger ejercieron de centrales. El centro del campo le dio mayor control al Real Madrid, con Alexander Arnold y Fran García en los costados, mientras que Fede Valverde, Arda Guler y Jude Bellingham ocuparon el carril central. Rodrygo fue suplente y, salvo cambio de última hora, todo parece indicar que de nuevo le tocará empezar desde el banquillo.

El perder su lugar en la banda derecha y el cambio de esquema se lo hace todavía más complicado. Además, después del Mundial de Clubes llegará al equipo Franco Mastantuono, firmado de River Plate. Esta circuntancia pondrá todavía las cosas más difíciles al futbolista brasileño del Real Madrid.

El jugador ya sabe del interés de otros clube

Rodrygo Goes es consciente de que tiene ofertas de clubes de fuera. El Arsenal es uno de los que ha mostrado un interés firme por el futbolista y ofertará si el jugador da el paso firme de salir del club. Por lo tanto, habrá que ver como se desenvuelve este Mundial de Clubes para ver si el rol del jugador brasileño cambia para Xabi Alonso.