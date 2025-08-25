O Luis de la Fuente ordena que lo convoque o se va a jugar con Francia

El Real Madrid tiene una de las mejores canteras del mundo y tiene muchos tanlentos, varios de ellos en LaLiga EA Sports. Cada pieza nueva es una joya en Valdebebas y ahora uno de ellos está en la terna de ser seleccionable. El joven Leo Lemaitre ha formado parte de las categorías inferiores de España, pero que puede llegar a ser seleccionable por Francia. Por lo tanto, la opción de ser seleccionable cuanto antes es una gran opción para Luis De La Fuente.

La Federación Francesa de Fútbol ha iniciado contactos con el jugador. Sin embargo, el joven jugador de La Fabrica sueña con jugar con La Roja. Eso sí, está abierto a representar a Francia. A favor de la selección gala también juega el Mundial Sub-17 programado para noviembre, en el que España no participará. Por lo tanto, será un incentivo más para convencer a Lemaitre. Xabi Alonso lo tiene supervisado.

Aitor Karanka está pendiente de su situación

Esta circunstancia la tendrá que solucionar Aitor Karanka, quien ha asumido una nueva responsabilidad en la Real Federación Española de Fútbol. Karanka, ex jugador del Real Madrid, buscará retener a este talento. El jugador tiene grandes informes en Valdebebas. El objetivo dentro de la RFEF es no volver a exprerimentar un 'caso Brahim'. El hecho de poder perder a un futbolista que está llamado a ser un talento generacional. Por lo tanto, es un detalle a cuidar tanto en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y en Valdebebas.

En el Real Madrid están muy orgullosos de que un producto de La Fábrica este tan cotizado. Leo Lamaitre tiene solo 16 años y juega en la posición de defensa central. Es uno de los grandes talentos del fútbol español, pero puede terminar en Francia.

Leo Lamaitre quiere hablar con sus padres para tomar la decisión

El jugador quiere tomar la decisión con sus padres. Tiene a favor de jugar con la selección de Francia el disputar ya el Mundial sub-17, que se disputará en noviembre e 2025. Eso sí, España no participará, por lo que tendría esa ventaja competitiva. Habrá que esperar a ver que decide el chaval. Al joven jugador lo tiene también supervisado Xabi Alonso.