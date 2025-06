O Xabi Alonso lo coloca en el 11 titular en el Mundial de Clubes o pedirá la salida cundo llegue a Madrid

Rodrygo Goes se lo ha dejado claro a Xabi Alonso, o le da la tituaridad en el Mundial de Clubes o pedirá la salida del Real Madrid en cuanto vuelva a la capital de España. El jugador brasileño ha visto como el turco Arda Guler se ha hecho con los minutos que él anhela, tanto contra el Pachuca como contra el RB Salzburgo. Por lo tanto, está muy descontento con su situación y espera un cambio de rol pronto.

Rodrygo ha visto como su protagonismo en el club blanco en esta temporada ha ido de más a menos. Se perdió la final de la Copa del Rey y, desde entonces, desapareció del equipo de Carlo Ancelotti en la recta final de LaLiga EA Sports. Con la llegada de Xabi Alonso el jugador sudamericano se lo tomó como una nueva oportunidad, pero por el momento ha sido Arda Guler quien ha adquirido la ventaja.

Rodrygo sabe que debe de recuperar la titularidad

Rodrygo Goes quiere recuperar la titularidad en este Mundial de Clubes de la FIFA, donde tiene por delante la eliminatoria contra la Juventus de Turín. Cuenta con la ventaja Arda Guler, que ha convencido por el momento a Xabi Alonso. Eso sí, si no recupera el jugador sudamericano su estatus, a la vuelta a Madrid le pedirá a Florentino Pérez ser traspasado en este mercado de verano.

Ha perdido mucho peso en la parcela ofensiva del Real Madrid, donde hay una gran competencia. Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham son fijos para Xabi Alonso. Arda Guler también se ha hecho con el puesto y después del Mundial de Clubes se sumará Franco Mastantuono al equipo. Por lo tanto, es una situación compleja para Rodrygo y tiene que aprovchar sus minutos si quiere volver a la titularidad.

Algún club de la Premier League se ha interesado por él

El Arsenal es el equipo de la Premier que ha mostrado un interés firme por Rodrygo Goes. Sin embargo, Florentino Pérez ha pedido una cifra de 100 millones de euros, algo que por el momento los londinenses no están por la labor de aportar. Eso sí, si su situación no cambia en el Mundial de Clubes habrá que ver.