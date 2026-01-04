Oferta descomunal por Vinícius: 150 millones y adiós Real Madrid

El futuro de Vinícius vuelve a situarse en el centro del debate en el Real Madrid tras una propuesta millonaria que sacude la planificación deportiva del club blanco y abre un escenario inesperado en el mercado.

Un pilar deportivo con un contrato en el aire

La situación de Vinícius Júnior en el Real Madrid es tan determinante en lo deportivo como delicada en lo contractual. El atacante es pieza clave en el esquema de Xabi Alonso, un futbolista que desequilibra, lidera transiciones y marca el ritmo emocional del equipo. Sin embargo, su renovación sigue sin cerrarse pese a las ofertas presentadas por el club.

En Valdebebas hay reconocimiento pleno a su peso competitivo, pero también cierta fatiga por unas negociaciones que se han enfriado. Las pretensiones salariales del entorno del jugador se consideran elevadas y, a día de hoy, no existe consenso interno para asumirlas. El Madrid no quiere romper su política salarial ni generar desequilibrios en el vestuario. Por eso, aunque Vinícius sea intocable en el campo, el escenario ya no se limita solo a lo deportivo: es estratégico.

El Chelsea irrumpe con una propuesta histórica

En este contexto aparece el Chelsea FC con una ofensiva de alto impacto. Desde Londres trabajan una oferta cercana a los 150 millones de euros, estructurada con una base fija potente y variables por objetivos. Una cifra que no pasa desapercibida para ningún club europeo y que coloca al Madrid ante una decisión trascendental en pleno mercado de fichajes.

El Chelsea entiende que el momento es propicio: negociación estancada, desgaste interno y un jugador que todavía no ha sellado su continuidad. Para los ‘blues’, incorporar a Vinícius sería un golpe de autoridad en la Premier League y un mensaje directo a la Champions League. El brasileño aportaría protagonismo inmediato y una dimensión mediática acorde a un proyecto que busca volver a la élite.

El jugador escucha y el Madrid calcula

Vinícius no es ajeno al ruido. La Premier League siempre ha sido un destino atractivo, tanto por exposición como por condiciones económicas. El proyecto del Chelsea le ofrece centralidad absoluta y un contrato a la altura de sus expectativas. Sin forzar una salida, el futbolista escucha y valora escenarios si el acuerdo con el Madrid no se desbloquea.

🚨 Vinicius Jr’s camp have reportedly OFFERED him to Chelsea. 🇧🇷



The Brazilian winger is interested in moving to the Premier League. 👀



(Source: @TEAMTalk) pic.twitter.com/M7JrlxvAxZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 4, 2026

En los despachos blancos, la reflexión es profunda. El club no quiere repetir errores del pasado con renovaciones desproporcionadas y observa el desgaste más allá del césped. Una venta cercana a los 150 millones empieza a verse como una opción racional desde el punto de vista financiero: permitiría reforzar varias posiciones, mantener sostenibilidad y no comprometer la competitividad inmediata.

El Chelsea presiona con el tiempo a su favor. Cada semana sin acuerdo acerca la negociación a un punto de no retorno. Para el Real Madrid, la disyuntiva es clara: insistir en una renovación compleja o aceptar que el ciclo de Vinícius pueda cerrarse con una gran venta. La decisión marcará el próximo ciclo deportivo del club y, con ella, el rumbo del proyecto. El mercado ya está en marcha.