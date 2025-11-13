Pep Guardiola le ha pedido personalmente que rechace la oferta del Real Madrid

Pep Guardiola suele abrirle la puerta de salida a los jugadores que quieren marcharse de sus equipos, ya que el técnico del Manchester City no quiere tener nadie a disgusto en la plantilla. Sin embargo, el catalán habría cambiado de opinión con una de sus estrellas y le habría pedido personalmente que rechace la oferta del Real Madrid ante el fuerte interés del club blanco por ficharlo.

Se trata de Rodri Hernández, el penúltimo Balón de Oro y uno de los mejores mediocentros del mundo. El español no está pasando por una buena temporada, ya que le están afectando continuamente las lesiones y no puede estar sobre el terreno de juego, pero cuando está al 100%, se ha demostrado que puede ser el mejor en su posición y, por eso, el Madrid está interesado en él.

Pep Guardiola está intentando que Rodri no se marche al Madrid

El club madrileño está dispuesto a poner encima de la mesa una gran cantidad de dinero para hacerse con sus servicios y espera que Rodri pueda ayudar en la operación, ya que, en un principio, ni el City ni Guardiola tienen pensado abrirle la puerta de salida. Solo la presión del jugador podría provocar que se abrieran a negociar un posible traspaso al Santiago Bernabéu el próximo verano.

Además, el Madrid también cuenta con la carta de su contrato, ya que Rodri finaliza su vínculo con el conjunto del Eithad Stadium en 2027 y, de momento, no ha querido sentarse a negociar una renovación, algo que desde el club inglés ven como un mal presagio y un intento del futbolista a buscarse otro equipo, ya sea cuando acabe su contrato o incluso un año antes, en 2026.

El jugador acaba contrato con el City en 2027 y aún no ha renovado

Por lo tanto, Guardiola está haciendo todo lo posible para retener a una de sus estrellas, ya que lo ve como una pieza indispensable en su centro del campo. Si no lo consigue, el Madrid se lanzará al ataque para intentar hacerse con él, ya que también lo ve como un jugador para liderar el centro del campo de los madrileños en los próximos años, a pesar de que ya tiene 29 a sus espaldas.