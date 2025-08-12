Pep Guardiola le promete ser la estrella que no es con Xabi Alonso y le pide que fuerce salir del Real Madrid

Pep Guardiola lo tiene claro: Rodrygo puede ser mucho más de lo que está mostrando en el Real Madrid. El técnico catalán cree que el brasileño tiene el talento y la inteligencia para ser un jugador decisivo en la Premier League. No lo quiere como un simple complemento, sino como una pieza central de su ataque.

El City, sin embargo, no está dispuesto a pagar los 100 millones que pide el Madrid. La estrategia del club inglés es sencilla: convencer a Rodrygo de que presione para irse. De esa manera, esperan que el precio baje y puedan cerrar la operación en condiciones más favorables. Guardiola le ha prometido un papel estelar y minutos garantizados. Un reto y una tentación difícil de ignorar para el delantero.

Un papel secundario con Xabi Alonso

Desde que Xabi Alonso llegó al banquillo del Real Madrid, la situación de Rodrygo ha cambiado. El nuevo técnico tiene un esquema claro y, en él, el brasileño no es intocable. Ha perdido protagonismo, ha visto reducidos sus minutos y, en partidos importantes, incluso ha quedado en el banquillo.

🚨🔵 More on Rodrygo story from Monday. Pep Guardiola, big fan of the Brazilian and pushing for this option.



Manchester City are seriously considering Rodrygo in case of Savinho exit as revealed…



…and Pep would love to work with him. pic.twitter.com/OVTGC9se6e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Rodrygo siente que su talento no está siendo aprovechado al máximo. No se trata solo de jugar, sino de sentir que el entrenador confía plenamente en él. Y esa sensación, hoy, parece más presente en Manchester que en Madrid. Guardiola le ofrece lo que Alonso no le garantiza: ser una de las referencias ofensivas y tener libertad para explotar su juego.

Un futuro que depende de su decisión

Rodrygo está en un momento clave de su carrera. Con 24 años, sabe que no puede quedarse eternamente esperando su oportunidad en el Madrid. El interés del City es real y la puerta está abierta, pero depende de él dar el paso. Forzar su salida no es una decisión fácil. Implica enfrentarse a un club histórico y a una afición exigente, pero también puede ser la vía para crecer y convertirse en la estrella que siempre quiso ser.

El Real Madrid, por su parte, tendría que valorar si merece la pena mantener a un jugador descontento o negociar para sacar el máximo beneficio posible. Mientras tanto, Guardiola espera. Sabe que, si logra fichar a Rodrygo, tendrá en sus manos a un futbolista capaz de marcar diferencias en cualquier escenario. El balón, ahora mismo, está en los pies del brasileño.