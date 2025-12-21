PSG y Real Madrid, listos para poner 60 +15 por el mejor de Alemania

Karim Adeyemi se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado europeo. PSG y Real Madrid ya están listos para poner sobre la mesa una oferta de 60 millones de euros fijos más 15 en variables, por el que muchos consideran el extremo más determinante del fútbol alemán en la actualidad. El Borussia Dortmund, consciente del interés creciente y del momento deportivo del jugador, se prepara para una negociación que puede marcar el próximo verano.

Adeyemi tiene contrato con el Dortmund hasta junio de 2027, una situación que permite al club alemán mantener una posición fuerte. Sin embargo, la presión de los grandes y la voluntad del futbolista de dar un salto competitivo podrían acelerar la operación. Esta temporada, el internacional alemán suma 12 goles y 9 asistencias entre Bundesliga y competiciones europeas, siendo decisivo en partidos de máxima exigencia gracias a su velocidad y desequilibrio.

El Dortmund pone precio

En el Signal Iduna Park no tienen prisa, pero sí cifras claras. El Dortmund pide alrededor de 75 millones de euros, una cantidad que encaja prácticamente con la estructura de la oferta que manejan PSG y Real Madrid. El club alemán asume que retener a Adeyemi será complicado si el jugador decide marcharse, sobre todo con dos proyectos tan potentes llamando a su puerta.

Adeyemi destaca por su potencia al espacio, desborde en uno contra uno y capacidad para atacar la espalda de la defensa, cualidades muy cotizadas en el fútbol actual. A sus 23 años, su margen de crecimiento sigue siendo enorme, algo que seduce tanto en París como en Madrid.

Encaje en París… y en el Madrid

En el PSG de Luis Enrique, Adeyemi encajaría como extremo puro en un sistema que prioriza la amplitud y la verticalidad. Podría ocupar cualquiera de las dos bandas, liberar a Mbappé de ciertas tareas y aportar una amenaza constante en transiciones rápidas, algo clave en el modelo del técnico asturiano.

En el Real Madrid de Xabi Alonso, su rol sería igualmente estratégico. Adeyemi podría actuar como extremo derecho o izquierdo, alternando posiciones con Vinícius y Rodrygo, y conectando especialmente bien con futbolistas como Bellingham y Valverde, que explotan los espacios que genera su velocidad. Su capacidad para romper líneas y atacar zonas interiores encaja con un Madrid que busca más profundidad y desequilibrio exterior. La carrera por Adeyemi está lanzada. PSG y Real Madrid ya se han movido, y el Dortmund sabe que el mejor de Alemania está más cerca que nunca de dar el gran salto.