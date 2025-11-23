Karim Adeyemi es el elegido por Xabi Alonso

Xabi Alonso ya habría marcado a Karim Adeyemi como prioridad para reforzar su extremo derecho. El entrenador considera que el rendimiento de Rodrygo Goes no ha sido el ideal y quiere más velocidad, desborde y gol en esa banda. Adeyemi, con su explosividad y perfil ofensivo, encaja a la perfección en esa idea.

Rodrygo ha mostrado altibajos desde que Alonso asumió el cargo. Ha alternado momentos de brillantez con otros en los que su implicación ofensiva ha sido limitada. Esa irregularidad ha llevado a la dirección deportiva a mirar al mercado y dar con la figura del húngaro como una alternativa que podría elevar la competitividad del ataque.

Perfil, contrato y posible operación por Adeyemi

Karim Adeyemi es un delantero-extremo con una velocidad brutal, capacidad para encarar, buen regate y llegada al área, lo que le convierte en una amenaza constante para las defensas rivales. Actualmente, milita en el Borussia Dortmund y, según medios como OneFootball, el club alemán habría fijado su precio de salida entre 65 y 70 millones de euros.

Su contrato con el Dortmund se extiende hasta 2027, pero se habla de que podría haber una cláusula de rescisión muy elevada, incluso de 80 millones de euros, según Sport Bild. Además, su agente ya ha reconocido que Adeyemi no estaría cerrado por seguir en Alemania y podría ver con buenos ojos un salto a un grande con ambición ofensiva. Para el Real Madrid, fichar a Adeyemi supondría un gasto elevado, pero también una apuesta de futuro para un perfil explosivo que puede crecer aún más. Sería reforzar la banda con juventud, intensidad y talento puro.

¿Y qué pasaría con Rodrygo?

Ante la inminente llegada de Adeyemi, Rodrygo podría verse desplazado. No es que el Madrid quiera venderlo ya, pero sí que la llegada de su posible sustituto le envía un mensaje claro: su prioridad no está blindada. Algunos rumores apuntan a que ya hay interés por el brasileño en otros clubes si su protagonismo continúa bajando.

Para Alonso, traer a Adeyemi no es solo reforzar una demarcación, sino construir un ataque más competitivo y atrevido. Si todo se alinea, el Madrid podría dar un paso adelante con un extremo que da máxima amenaza por velocidad y talento.