Quiere renovar con el Real Madrid, pero le han dicho que Xabi Alonso prefiere que se vaya

Antonio Rudiger acaba contrato en el año 2026 y Xabi Alonso ha decidido que no siga en el Real Madrid. El central alemán lleva unos meses complicados y su rendimiento ha caído en picado. Su última lesión ha hecho que haya perdido la titularidad y el jugador alemán no atraviesa su mejor momento en el Madrid. Es por ello que no pinta nada bien su futuro, puesto que que acaba contrato en un año.

El técnico mira el posible fichaje de Konaté (Liverpol), por lo que parece idóneo que Rüdiger acabe contrato con el Real Madrid en 30 de junio de 2026. La voluntad del central alemán es la de renovar, pero Florentino Pérez quiere pensárselo antes.

Las lesiones de Rudiger dejan muchas dudas

Xabi Alonso tiene claro que sus centrales titulares son Eder Militao y Dean Huijsen, por lo que Rudiger será el tercer central de la plantilla. El terminar contrato en 2026 lo hace un candidato ideal a salir del club, y así poder firmar a Konaté del Liverpool.

No obstante, desde el entorno del jugador y del club se reconoce que el panorama podría cambiar en el verano de 2026. Veremos cómo evoluciona la temporada y a partir de ahí se podrán sacar conclusiones, pero Alonso está muy decepcionado con el rendimiento del jugador durante el Mundial de Clubes.

Rüdiger tendrá entonces 33 años y habrá que ver cómo evoluciona de su rodilla. Además, si todo sigue su curso, el Real Madrid cerrará la llegada de Konaté como agente libre, tras acabar su contrato con el Liveprool. Sería un fichaje que podría dejar sin sitio a Rüdiger. Mientras tanto, el central alemán está plenamente concentrado en esta temporada 2025-2026, ya que todavía puede ser muy importante en el proyecto de Xabi Alonso.

De momento, será suplente y tiene que ganarse el puesto

Eder Militao y Dean Huijsen son los dos centrales titulares para Xabi Alonso, por lo que Rudiger se queda como tercer central de la plantilla. Alaba y Asencio se han quedado con muy poco protagonismo en el plantel, por lo que podrían mirar para salir cedidos.