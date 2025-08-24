Rodrygo, ahora sí, o juega contra el Oviedo o acepta la oferta y se va del Real Madrid

El jugador brasileño quiere jugar contra el Real Oviedo, o de lo contrario se planteará el futuro. Rodrygo espera que pueda cambiar su situación, puesto que una titularidad contra el conjunto ovetense podría ser muy positiva para su confianza. El jugador tiene en mente, si no cambia su estatus, mirar por ello confía en que Vinicius pueda tener una conversación con Xabi Alonso. Su compatriota intentará presionar y hacer valer su influencia para que el estatus de Rodrygo cambie en el plantel y pueda gozar de minutos.

Para el futbolista es indispensable crecer y volver a la titularidad. Desde que perdió su puesto en el once tras la final de la Copa del Rey, no ha vuelto a gozar de protagonismo con el Real Madrid. Ni en el tramo final de LaLiga EA Sports con Ancelotti, ni durante el Mundial de Clubes y en este comienzo en Liga de la 25-26 ha tenido el protagonismo deseado. Este domingo Carlos Tartiere confía en tener al menos minutos desde el banquillo.

La Premier League en el horizonte para Rodrygo

El jugador, de salir, tiene en la mente competir en la Premier League. El Tottenham parece el mejor equipo mejor posicionado, pero se ha decantado por Savinho (Manchester City). El Newcastle, el Chelsea o el Manchester United podrían interesarse, pero la cantidad de 100 millones de euros es muy prohibitiva.

Xabi Alonso cuenta con Brahim Díaz y con Franco Mastantuono como sus dos opciones en la banda derecha. Por lo tanto, no parece sencillo que Rodrygo vaya a gozar de minutos hoy contra el Real Oviedo. También dependerá de cómo se de el partido y si el Real Madrid obtiene una renta cómoda.

Xabi Alonso ha perdido la confianza en él tras el Mundial de Clubes

El técnico no está contento con el rendimiento de Rodrygo, especialmente en los entrenamientos. Ya tuvo esta impresión en este Mundial de Clubes y de nuevo se ha reforzado durante la pretemporada, puesto que siente que su cabeza no está centrada en el Real Madrid. El entrenador piensa que una salida de Rodrygo Goes podria llegar el centrocampista deseado.