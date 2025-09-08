Rodrygo empieza a tener problemas de gravedad fuera del Real Madrid

Rodrygo Goes ha logrado que Xabi Alonso haya rectificado acerca de su estatus en el Real Madrid y, después de haberse cerrado el mercado de fichajes veraniego, el brasileño habría recuperado parte del protagonismo que había perdido con la llegada del tolosarra al banquillo, ya que era uno de los candidatos a abandonar el conjunto blanco en los últimos meses de la ventana de transferencias.

A pesar de que su situación en el Madrid se ha tranquilizado, ahora el jugador empieza a tener problemas de gravedad fuera del club que afectarían a su selección, teniendo en cuenta que no ha sido incluido en la última lista de convocados de Carlo Ancelotti y el rendimiento de otros futbolistas que sí han ido con Brasil podría provocar que su estatus de cara al Mundial peligrara.

Rodrygo Goes podría perder su sitio en la selección brasileña

El italiano dejó claro que a la selección solo podían ir los que estuvieran al 100% físicamente, lo que evidenció que Rodrygo no está a su mejor nivel y se descartó su convocatoria. Además, la competencia que tendría el futbolista blanco para la delantera es muy grande, más aún después de las irrupciones de jugadores como Estevão o Luiz Henrique en el frente del ataque brasileño.

Ancelotti tiene un overbooking en el extremo derecho y, de igual manera que le ha pasado en el Madrid, Rodrygo también ha perdido su estatus de pieza imprescindible en la selección. Ya no es un intocable y está seriamente amenazado de perder su puesto si no tiene minutos de calidad en el conjunto blanco, y con el Mundial el próximo verano, la situación es muy preocupante.

El extremo se complicaría su presencia en el Mundial

El brasileño necesita reaccionar seriamente a lo largo de la temporada si no quiere tener problemas de gravedad, como sería no poder acudir a la cita mundialista con su selección. Mientras otros jugadores tienen un gran rendimiento bajo los ojos del italiano, Rodrygo ha tenido que ver los partidos de su combinado nacional desde casa y sin tener oportunidad de cambiar su actual estatus.