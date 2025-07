Rodrygo ha sido informado de que el Real Madrid acepta la oferta

Rodrygo Goes tiene pie y medio fuera del Real Madrid. El delantero no cuenta para Xabi Alonso, ya que el técnico no le ve como una pieza indispensable, al menos en sus alineaciones, por lo que le habría comunicado a Florentino Pérez que tiene vía libre para poder venderlo. Por eso, el brasileño ya ha sido informado de que el conjunto blanco aceptará cualquier oferta importante que llegue por él.

Eso significa que, si algún equipo llama a los despachos del Madrid y ofrece un mínimo de 90 millones de euros, que es lo que estarían pidiendo los madrileños para abrirle la puerta de salida, la oferta se aceptará, ya sea del Arsenal, del Chelsea, del Liverpool o el que sea. Precisamente, el conjunto de Anfield es el que más se ha interesado en los últimos días por él y podría realizar una ofensiva.

Rodrygo ha sido informado de que el Madrid aceptará cualquier buena oferta por él

Lo que tiene claro el Madrid es que no va a regalar a Rodrygo y no aceptará ofertas a la baja por él, teniendo en cuenta que lo consideran uno de los mejores delanteros del mundo, aunque ya no tenga sitio en el equipo. Por eso, quieren recibir una gran cantidad de dinero para que su salida sea menos dolorosa, especialmente en lo deportivo, pero también que sea positivo en lo económico.

Sin embargo, los blancos también han recalcado que la única posibilidad de salida que tendrá Rodrygo será a la Premier League, ya que aunque otro equipo como el PSG también está interesado en él, los blancos se niegan a vender al extremo a uno de sus enemigos, como es el conjunto francés, y a pesar de que podrían ofrecer muchos millones por su capacidad económica, no lo venderán ahí.

El brasileño se irá probablemente a la Premier League

Por lo tanto, si finalmente el brasileño acaba saliendo del Madrid, como parece que será, ya sea en las próximas semanas o en el tramo final del mercado, su destino más probable parece Inglaterra, donde los equipos también tienen mucho poderío económico y podrán ofrecer grandes cantidades de dinero al Madrid, aunque está por ver si llegarán a las exigencias que han puesto los blancos.