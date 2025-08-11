Rodrygo le dice que Xabi Alonso le diga a la cara que quiere echarlo del Real Madrid

Rodrygo Goes atraviesa un momento complicado en el Real Madrid. Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador, la confianza en el joven brasileño parece haber disminuido. Su rol en el equipo se ha reducido, y los rumores sobre su posible salida crecen con fuerza. Varios clubes importantes de Inglaterra, como Arsenal, Liverpool y Tottenham, han mostrado interés en ficharlo. Estos equipos le pueden ofrecer un salario más alto y la posibilidad de jugar la Champions League, algo que para Rodrygo es fundamental si quiere cambiar de aires.

A pesar de todo, no ha llegado ninguna oferta formal al Real Madrid. Solo hubo un contacto preliminar con el Tottenham, que no fue más allá de un tanteo. En Valdebebas, la directiva no tiene claro qué hacer con él. Su rendimiento hasta ahora no ha cumplido las expectativas, pero tampoco quieren rebajar su precio. Por eso, han puesto una tasación alta: 100 millones de euros. Esta cifra está frenando cualquier oferta seria y, en consecuencia, el futuro de Rodrygo sigue siendo una incógnita.

Arsenal are READY to make Rodrygo one of the top earners at the club if they can agree a deal with Real Madrid

La condición de Rodrygo para salir

Rodrygo no quiere irse sin saber su verdad de primera mano. Según diversas fuentes, el brasileño ha puesto una condición clara para aceptar una salida: necesita que Xabi Alonso le diga a la cara que no cuenta con él y que quiere que abandone el club. Hasta que no ocurra esa conversación, Rodrygo tiene decidido que seguirá luchando por un lugar en el Real Madrid. Su sueño siempre ha sido triunfar vestido de blanco, y no está dispuesto a rendirse fácilmente.

El jugador está trabajando duro en los entrenamientos y cree que, con esfuerzo, puede revertir la situación. Sin embargo, la falta de confianza de su entrenador le tiene preocupado. Por ahora, la pelota está en el tejado de Xabi Alonso. Si el técnico no comunica a Rodrygo que no entra en sus planes, el brasileño continuará en el club, sin forzar ninguna salida. De momento, todo indica que seguirá siendo madridista, al menos por una buena temporada más. Rodrygo prefiere la honestidad directa antes que rumores, y espera que Xabi Alonso sea claro con él para poder tomar una decisión sobre su futuro.