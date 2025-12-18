¿Rodrygo o Vinicius? Luis Enrique ya se ha decidido

El Paris Saint-Germain vuelve a mirar hacia el Real Madrid con la idea de reforzar su ataque a medio plazo. En París entienden que el próximo verano puede ser clave para dar un salto competitivo definitivo y, como ocurre en cada gran mercado, los focos se dirigen a las grandes estrellas. En ese análisis aparecen dos nombres propios: Vinicius Jr. y Rodrygo Goes. Sin embargo, dentro del club francés la balanza ya se ha inclinado claramente hacia uno de ellos.

Rodrygo, el perfil que enamora a Luis Enrique

Luis Enrique ha trasladado a la dirección deportiva del PSG una preferencia muy clara. Si el club debe intentar un fichaje procedente del Real Madrid, su apuesta es Rodrygo. El técnico considera que el brasileño encaja mucho mejor en la estructura colectiva que quiere construir en París, donde el sistema y la disciplina están por encima de los individualismos.

El entrenador asturiano valora su capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos, su lectura del juego sin balón y su facilidad para asociarse con compañeros de primer nivel. Rodrygo puede actuar en banda, por dentro o cerca del área, siempre entendiendo qué necesita el equipo en cada momento. Esa versatilidad es clave para un PSG que busca ser menos previsible.

Además, Luis Enrique aprecia su regularidad y su actitud competitiva. Rodrygo rara vez genera conflictos, acepta los cambios de rol y mantiene un compromiso defensivo constante. Para un vestuario repleto de estrellas, ese tipo de perfil es visto como una garantía de equilibrio interno y rendimiento sostenido.

Vinicius genera dudas en París

En el caso de Vinicius, la visión es distinta. El PSG reconoce que se trata de un futbolista diferencial, capaz de decidir partidos por sí solo y de marcar una época. Sin embargo, Luis Enrique no termina de verlo compatible con su forma de gestionar el grupo. Sus reacciones en el campo, su carácter explosivo y su tendencia a jugar de manera muy individual levantan recelos.

El técnico no quiere asumir la gestión diaria de posibles conflictos ni convivir con un foco mediático constante que pueda desestabilizar el vestuario. En París saben que fichar a Vinicius supondría un impacto global enorme, pero también entienden que ese brillo puede venir acompañado de tensiones internas difíciles de controlar.

Por eso, el mensaje del entrenador ha sido directo: prefiere un futbolista menos mediático, pero más fiable en el día a día. Alguien que se integre sin fricciones y sume desde el colectivo. En esa comparación, Rodrygo sale claramente reforzado. El PSG seguirá atento a lo que ocurra en el Real Madrid y al mercado en general. Pero si llega el momento de moverse, Luis Enrique ya ha tomado una decisión. Entre Rodrygo y Vinicius, no hay dudas en París.