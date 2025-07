Rüdiger es el principal sospechoso en el vestuario del Real Madrid

Antonio Rüdiger ha sido uno de los jugadores más importantes del Real Madrid desde su llegada en el verano de 2022, convirtiéndose en uno de los líderes en la defensa. Sin embargo, su rendimiento últimamente ha sido cuestionable y esto, sumado a sus polémicas constantes y a su actitud tóxica, ha llevado a que el alemán sea el principal sospechoso en el vestuario y esté en el punto de mira.

Además, su presencia en el equipo podría provocar que el conjunto blanco no pueda acabar de reforzarse en el mercado con el fichaje de otro central. El Mundial de Clubes ha demostrado que la retaguardia del Madrid sigue estando débil y Xabi Alonso ha reclamado la llegada de algún defensa más, pero de momento, está todo parado, teniendo en cuenta que Florentino Pérez no quiere hacer más inversiones.

Ibrahima Konaté no vendrá al Madrid por la presencia de Rüdiger

El principal objetivo que tiene el Madrid para reforzar la posición de central es Ibrahima Konaté, del Liverpool, pero su operación se podría realizar el año que viene, que es cuando acabará contrato con el club de Anfield y podrá venir como agente libre al Santiago Bernabéu, como ha hecho Trent Alexander-Arnold este verano. Aun así, Alonso desearía que el francés viniera ya.

El problema es la presencia de Rüdiger, ya que lo más probable es que el alemán sea titular indiscutible en el centro de la zaga, por lo que el Madrid no quiere fichar a un jugador como Konaté que también debería ser un fijo en las alineaciones de Alonso. No hay sitio para los dos, ya que Dean Huijsen será también otro futbolista que no se moverá del once por su gran rendimiento.

El francés podría acabar llegando al conjunto blanco el año que viene

El contrato de Rüdiger acaba en 2026, por lo que es posible que el Madrid decida no ampliar su vínculo y que su sitio en el equipo lo ocupe Konaté, que podría llegar a coste cero y suplir al alemán sin ningún tipo de problema. Además, el Liverpool también está intentando renovar a su jugador y no quiere desprenderse de él este mismo verano.