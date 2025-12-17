Saltan las alarmas con Rüdiger: su futuro en el Real Madrid ya no está claro

En el Real Madrid no hay ruido, pero sí reflexión. No se escuchan comunicados ni mensajes públicos, aunque en los pasillos de Valdebebas se observan gestos, silencios y decisiones que invitan a pensar. El nombre que ahora mismo genera más atención es el de Antonio Rüdiger. El central alemán sigue fuera de los terrenos de juego, avanzando en su recuperación, sin prisas y sin presión por parte del club. Esa calma, sin embargo, no evita que surjan dudas internas.

Prudencia con su físico y con su renovación

Rüdiger está cerca de volver, pero todavía no entra en convocatorias. El Real Madrid no tiene urgencias y prefiere no asumir riesgos innecesarios. La prioridad es clara: que el jugador regrese en plenas condiciones. Esa misma filosofía se está aplicando a su situación contractual. El alemán termina contrato el 30 de junio y, por ahora, el club no ha dado pasos firmes para renovar.

No es una señal definitiva, pero sí significativa. En los despachos existe un reconocimiento claro a su rendimiento. Han sido tres temporadas de compromiso, liderazgo y nivel competitivo alto. Rüdiger ha sido un pilar cuando ha estado sano. El problema no es su actitud ni su implicación, que son incuestionables, sino las dudas que genera su estado físico a medio plazo. El cuerpo técnico quiere verle competir. Ver cómo responde su cuerpo. Comprobar si puede sostener la exigencia del máximo nivel. El alemán forzó en el pasado, jugó lesionado y asumió más de lo que tocaba. Ahora el club teme que una renovación larga pueda convertirse en un riesgo difícil de gestionar.

🚨RUDIGER se rompe: 🚨‼️



Estará de BAJA por lesión unos TRES MESES.



En la temporada 23/24 se lesionaron Alaba, Militao y Courtois y él se echó la defensa a la espalda.



En la 24/25 jugó prácticamente toda la temporada lesionado, sin una queja.



Ahora, El RM cuidándolo y lo… pic.twitter.com/eORFpLxz6z — Eva_RMCF (@Elchymou) September 12, 2025

Nuevo rol y escenarios abiertos

Por eso, dentro del Real Madrid se valora una solución intermedia. Un año más de contrato, sin compromisos largos. Un modelo similar al que se aplicó con Luka Modric. Si responde bien, si el físico acompaña y puede seguir siendo importante, habrá continuidad. Si no, la salida se haría de forma ordenada y respetuosa. En ese contexto, Arabia Saudí aparece como una opción real en el horizonte. Una liga con poder económico y dispuesta a ofrecerle un último gran contrato si el Madrid decide no seguir adelante.

A nivel deportivo, el escenario también ha cambiado. Xabi Alonso tiene clara su base defensiva: Huijsen y Militao son ahora la pareja de referencia. Juventud, potencia y continuidad. Rüdiger pasará a un papel más dosificado, con menos minutos y más cuidado. El propio técnico comparte esta visión. Prefiere tenerlo disponible y sano, aunque no sea protagonista constante. Rüdiger lo entiende. Acepta el nuevo contexto con profesionalidad. El respeto es mutuo. Pero la realidad es clara: su futuro en el Real Madrid, por primera vez desde su llegada, ya no está del todo asegurado.