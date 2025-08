Será igual de bueno que Kroos y sube al Real Madrid después de una conversación de 40 minutos con Xabi Alonso

A pesar de que Xabi Alonso ha pedido más fichajes a Florentino Pérez, a día de hoy parece que no habrá más llegadas en el Real Madrid. El técnico había exigido la incorporación de un centrocampista de perfil organizador para el equipo, que pueda dar juego en la sala de máquinas, pero las opciones del mercado no acaban de convencer a la dirección deportiva y no se quiere gastar por gastar.

Por eso, y ante esta negativa, el tolosarra ha tenido que buscar talento dentro de casa. En ese sentido, y aprovechando el inicio de la temporada, Alonso ha querido observar de cerca algunas de las joyas que tiene el conjunto blanco y ha puesto el ojo específicamente en un jugador. Se trata de Thiago Pitarch, considerado en La Fábrica como una de las mayores promesas del club.

Xabi Alonso ha puesto el foco en una joya del filial: Thiago Pitarch

El madrileño ha cumplido recientemente los 18 años y se ha consagrado en las categorías inferiores del Madrid desde su llegada. De hecho, Álvaro Arbeloa, actual técnico del Castilla, ya lo subió el año pasado a mitad de temporada al Juvenil A, convirtiéndose en uno de los fijos y destacando en el terreno de juego por sus cualidades técnicas y su visión de juego en el centro del campo.

Estos aspectos son los que busca Alonso para su mediocentro y cree que los podría encontrar en Thiago Pitarch. Por eso, ha sido uno de los escogidos del filial para subir a entrenar al primer equipo en los primeros días y ya ha tenido una conversación de 40 minutos con él para que pueda ir adaptándose al más alto nivel. Todavía es pronto para sacar conclusiones sobre su futuro, pero ha despertado ilusión.

El tolosarra ha encontrado una joya para el centro del campo

A falta de fichajes, el tolosarra ha encontrado definitivamente a su joya, a un jugador que incluso algunos dentro del club blanco lo comparan con Toni Kroos. Al menos, y de momento, estará en el filial, pero no se descarta que acabe subiendo regularmente al primer equipo y acabe consolidándose en el centro del campo del Madrid en los próximos años.