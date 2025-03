Siete jugadores del Real Madrid con nombres y apellidos están hartos de Vinícius

Vinícius es genio y figura. Desde que aterrizó a Madrid, su currículum de peleas, agresiones, insultos y provocaciones no ha hecho que ir a más. Lo más llamativo del caso es que en 2 temporadas y media de trifulca tras trifulca solo fue expulsado una vez. En el pasado partido en Mestalla contra el Valencia por agredir, y no era la primera vez, al portero ché Dimitrievski.

Lejos de una sanción ejemplar, al que fue Premio Sócrates en su día abanderando la lucha contra el racismo, a Vinícius le cayeron solo 2 partidos. El último de sus desplantes, lo protagonizó en el pasado encuentro de octavos de Champions contra el Atlético de Madrid. Vinícius se señalaba el logo de 15 Champions que tiene el Madrid, respondiendo a los gritos de la afición que le llamaba ‘’Balón de Playa’’. Esto generó tensiones con los jugadores colchoneros, aparte de ver al brasileño muy descentrado y errático en el juego.

Parte de la plantilla ya no le habla a Vinícius

Después de optar por todas las fórmulas posibles. Charla con psicólogos, con Ancelotti, con los capitanes y con, buena parte, de sus compañeros, Vinícius no solo no ha recapacitado, sino que ha generado tensiones y enfrentamientos dentro del vestuario blanco. Y este se ha artado de esa actitud irreverente.

Para empezar, los franceses, Mendy, Mbappé, Camavinga y Tchouaméni. Estos no aguantan que Vinícius siga rabioso por la llegada de Mbappé y que acabase eclipsando su liderazgo y estrella mediática del equipo. No asimila cobrar menos que el crack galo. Al margen de la alineación del clan francés, capitanes como Lucas Vázquez y Courtois, hartos de hacerle capacitar, ya no le dirigen la palabra. Para terminar el séptimo es Bellingham. Choque de egos entre ambos y muchas broncas y recriminaciones dentro del campo ha hecho estallar al inglés.

Ancelotti, su única salida

El único que sigue respaldando al jugador es el técnico, Carlo Ancelotti, que no puede permitirse el lujo de señalarlo y perder un recurso tan importante en un año tan complicado como esté en el banquillo. El técnico italiano afirmó que “para mí Vinícius es indiscutible. Puede que tenga mejores o peores momentos. Yo no lo discuto. Ha sido tan importante para este club que no se puede discutir”.

Pero a Vinícius le falta el apoyo de un Florentino Pérez que está más pendiente de su nueva adquisición, como es el caso de Mbappé, que del internacional brasileño. Vinícius reclama más atención del presidente. Florentino no se lo da. Y Vinícius ya ha visto que todas esas turbulencias y tensiones están afectando a una bajada de nivel en el campo. La relación Vinícius-Real Madrid no es la más idílica, y parece que no da para más en estos momentos.