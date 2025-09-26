Simone pide a sus jugadores que desquicien a Vinícius

El Cholo Simeone se ha convertido en un entrenador especialita en detener a Vinicius, con Marcos Llorente en el lateral derecho. En el Riyadh Air Metropolitano habrá un gran ambiente, por lo que sabe que si los jugadores y la grada sacan de quicio al brasileño, el futbolista puede perder la concentración y salirse del partido. Ya le ha sucedido en otras ocasiones y de nuevo puede ser un recurso psicológico para frenar al 7 del Real Madrid.

El Atlético de Madrid llega reforzado tras ganar por 3-2 al Rayo Vallecano en el Metropolitano, con un hat-trick de Julián Álvarez. El arsenal del Real Madrid es inmenso, con Mbappé, Bellingham, Mastantuono y Vinicius. Poder frenar al brasileño es una opción muy valiosa, por lo que ha pedido a sus jugadores que saquen del partido al jugador sudamericano.

El Cholo quiere hacer un planteamiento defensivo perfecto

El entrenador argentino sabe que en el Metropolitano ha pasado por dificultades Vinicius, tanto con el ambiente de la grada como con los marcajes de los jugadores. Marcos Llorente se ha convertido en un especialista en poner las cosas complicadas al Real Madrid y al extremo brasileño.

Eso sí, además de frenar a Vinicius, el técnico del Atlético de Madrid tiene en mente como frenar a Mbappé, que suma 7 goles en LaLiga EA Sports. Son muchos frentes abiertos por cubrir para el Cholo Simeone, por lo que sacar del partido al brasileño es una prioridad. Llorente será el encargado de hacer un marcaje muy pegajoso, algo que suele sacar a Vinicius mentalmente del choque si no le salen las cosas.

Marcos Llorente es el gran rival de Vinicius

El duelo está servido, Llorente contra Vinicius. El Cholo Simeone le ha dicho al lateral derecho que haga un marcaje muy férreo y estrecho al 7 brasileño, con el fin de sacarlo del partido. En su último partido en el Riyadh Air Metropolitano, falló un penalti en la eliminatoria de UEFA Champions League. El objetivo por parte del entrenador es que mentalmente no se meta en el partido 'Vini', que entonces puede ser sumamente peligroso en el derbi madrileño.