Tiene más ofertas que Vinícius y el riesgo de fuga antes del 1 de septiembre es muy alto

El centrocampista Dani Ceballos puede salir del Real Madrid en este final de mercado. El jugador andaluz ha recibido propuestas de varios equipos clasificados para la UEFA Champions League, por lo que vislumbra su horizonte. Eso sí, la idea inicial del futbolista sevillano es quedarse en el elenco blanco y ganarse un puesto en el once de Xabi Alonso, podría valorar su salida.

Ceballos parte como uno de los jugadores suplentes en la medular del Real Madrid, donde ha entrado en los minutos finales contra CA Osasuna y contra el Real Oviedo. El jugador acepta empezar en el banquillo, pero sabe que puede revertir su estatus en temporadas pasadas, como cuando recuperó protagonismo con Carlo Ancelotti.

Tiene una gran competencia en el centro del campo

Dani Ceballos convive con la dura competencia que tiene por delante en el centro del campo del Real Madrid. Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni son indisucutibles en la medular para Xabi Alonso. Por otra parte, Arda Güler ha sido reconvertido a interior, en una posición distinta que con Carlo Ancelotti. Además, Camavinga y Bellingham también son fundamentales, pero ahora mismo están lesionados.

Por lo tanto, el jugador es consciente de su situación y quiere sumar minutos desde el banquillo. Tanto contra CA Osasuna como contra el Real Oviedo, entró desde el banquillo y lo entiende perfectamente. Ahora bien, tiene muchas ofertas de todo el mercado europeo y sopesa porder salir antes del 1 de septiembre.

La dirección deportiva del Real Madrid es reacio a dejarlo salir

Desde la dirección deportiva del Real Madrid, no son partidarios de vender a Ceballos a cualquier postor. Si un club llega con una propuesta suculenta se podría aceptar una salida, aunque sería una baja importante para el centro del campo. Florentino Pérez no malvenderá ni a Dani Ceballos, puesto que tiene por delante muchas competiciones por delante.

Ceballos piensa en su futuro y quiere sopesarlo con el mercado cerca de su cierre. Ahora mismo lo debatirá con su familia para ver qué hace con su futuro, porque todavía tiene el plazo del mercado de fichajes abierto hasta el próximo 1 de septiembre.