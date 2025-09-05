Trabaja más que con Ancelotti, quiere impresionar a Xabi Alonso porque sabe que si no está fuera

El lateral francés Ferland Mendy está convencido de que puede pelear el puesto en el lateral izquierdo y trabaja duro para volver lo antes posible de su lesión. Sabe que Álvaro Carreras está muy fuerte y ahora mismo es titular indiscutible, sin embargo Fran García ha quedado tocado moralmente tras su gran Mundial de Clubes. Mendy trabaja en la sombra para volver muy fuerte, más todavía que cuando era titular con Ancelotti, para ser el laterla suplente y esperar su oportunidad.

A diferencia de Carreras y Fran García, el francés es un especialista defensivo y puede ser de utilidad para el entrenador. Quiere esperar su oportuniad y aprovecharla cuando le toque jugar, especialmente cuando al técnico le espere sujetar un resultado corto o juegue un duelo clave de Champions League contra un rival que le ataque mucho. Fran García además se encuentra cabizbajo, puesto que firmó un gran Mundial de Clubes pero se ha visto superado por Carreras.

Las lesiones son el gran hándicap de Mendy

El francés ha pasado por muchas lesiones musculares durante la pasada temporada y ha limitado su nivel. Ferland Mendy es un jugador que depende mucho de su condición física, ya que técnicamente no es muy dotado. Está siguiendo un plan específico para volver en su mejor versión, toda vez que Xabi Alonso valora su calidad defensiva.

Tiene a un lateral de gran calidad técnica como Álvaro Carreras, otro como un especialista en el ida y vuelta como Fran García, y un valuarte en defensa como Mendy. Tres perfiles diferentes que pueden ser muy útiles para el entrenador durante la temporada, por lo que tiene un abanico de jugadores completo a su servicio.

Mendy quiere ser más completo que en la etapa con Ancelotti

El lateral francés quier ser más que un lateral defensivo, por lo que su gran reto es técnicamente crecer. Sabe que Xabi Alonso apuesta por el fútbol posicional y necesita latrales de buen pie, por lo que Ferland Mendy tiene que trabajar para dar más respuestas al técnico si quiere gozar de minutos. Carreras ha sorprendido gratamente al cuerpo técnico, por lo que es titular indiscutible.