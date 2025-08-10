Trent Alexander-Arnold empieza a tener los primeros problemas en el vestuario del Real Madrid

El lateral inglés Trent Alexander- Arnold se ha sumado al Real Madrid antes del Mundial de Clubes, donde ha irrumpido con gran fuerza directo a la titularidad. La competencia directa con Dani Carvajal en la banda derecha le puede traer problemas, puesto que el veterano capitán tiene muchos apoyos en el vestuario.

Arnold dejó el Liverpool convencido de probar un nuevo reto y nada mejor que el Real Madrid. Sin embargo, la competencia que tiene con Carvajal le ha acarreado más problemas de los que pensó. No por el apoyo que recibe de Xabi Alonso, que confía totalmente en él, sino que el gran capitán cuenta con muchos apoyos en el vestuario. Antes de su lesión era indisutible, por lo qu tiene plena confianza en recuperar su rol de titular.

Alexander Arnold confía en sus posibilidades

El lateral inglés viene de ser titular en el Liverpool y ha irrumpido con fuerza desde el Mundial de Clubes. Por lo tanto, confía en sus posibilidades y en este duelo directo contra Dani Carvajal. Sabe que el veterano lateral cuenta con muchos apoyos en el vestuario, pero también cuenta con sus capacidades para ganarse la confianza de los demás. Xabi Alonso lo ha colocado como titular desde que llegó, por lo que sabe que depende de sí mismo.

Carvajal debe de ir de menos a más, tanto por su edad como por su larga lesión. Ahora bien, confía en arrebatar la titularidad al lateral inglés. El veterano capitán se siente más fuerte en defensa y espera que en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports para poder conseguir minutos con cierta regularidad.

Carvajal y Arnold son puntales en ataque

Xabi Alonso apuesta por una línea de tres centrales, donde Carvajal y Trent-Alexander Arnold podrán ejercer de carrileros. Esto les permitirá poner sus cinco sentidos en el ataque y no tanto la defensa. Esto puede ayudar a que el inglés pueda optimizar sus muchos recursos ofensivos, especialmente para lanzar pases en profundidad a Mbappé y Vinicius. En el caso de Carvajal, es un jugador más completo, pero que también físicamente a su edad necesita ayuda en la tarea defensiva.