Trent Alexander-Arnold está muy molesto con Xabi Alonso

Trent Alexander-Arnold fue uno de los fichajes más importantes del Real Madrid el pasado verano y, a la vez, uno de los más ilusionantes para el club y para el madridismo. Aterrizaba en el Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales derechos del mundo para que fuera el líder de la banda los próximos años. Sin embargo, y tras los primeros meses del curso, la situación es otra.

Xabi Alonso no acaba de confiar en el inglés, lo que ha provocado que no sea titular indiscutible como se esperaba. Lo fue en los primeros partidos de la temporada, pero la irrupción de Dani Carvajal lo dejó en el banquillo y, además, el defensa ha sufrido algunas lesiones que también lo han perjudicado, quedándose en el ostracismo y sin tener opciones reales de ser de la partida.

Trent Alexander-Arnold se siente traicionado por Xabi Alonso

Por eso, Alexander-Arnold está muy molesto con el entrenador, ya que cuando negoció con los dirigentes del Madrid, como Florentino Pérez, le prometieron que sería el titular 100%, por encima de Carvajal u otros jugadores. Aun así, la situación es otra completamente e incluso Alonso ha utilizado a futbolistas que no son laterales en la banda, como es el caso de Fede Valverde.

Ahora, con la lesión del uruguayo, que estará una o dos semanas fuera de combate, la teoría es que Trent volviera al once titular, pero está por ver cuál será la decisión del técnico. De momento, ha sido convocado en los últimos cuatro partidos, pero no ha salido desde el inicio en los cuatro y solo ha jugado los últimos 10 minutos en dos encuentros, un balance muy pobre para un jugador como él.

El inglés no es titular bajo las órdenes del técnico tolosarra

Alexander-Arnold se siente incómodo con Alonso en el banquillo y es uno de los que estaría presionando para hacer un cambio drástico si la situación no mejora. El inglés llegó al Santiago Bernabéu con la intención de ser el líder de la banda derecha los próximos años, pero de momento, su primera temporada con la camiseta blanca está muy lejos de ser lo que pensaba que sería.